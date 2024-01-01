Ömer Danış

Şehir Duvarları Gel dünyanın gör halini Yaşadım sevginin en kör halini Şimdi gelde ister seyret benim benim senden sonraki halimi GİDİYORUM... Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum GİDİYORUM.. Haketmeyeni sevmeyeceksin aslında Gitsin ne hali varsa görsün Bu günler geçecek herşey bitecek O da sefasını sürsün Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum.. Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum GİDİYORUM.. Bak gör allahım bana neler ediyor Hiç sevmedim diyor Bu acı sonu bıraktı bana Gelme git diyor Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum..

Gidiyorum Gel dünyanın gör halini Yaşadım sevginin en kör halini Şimdi gelde ister seyret Benim, benim senden sonraki halimi Gidiyorum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum Gidiyorum Haketmeyeni sevmeyeceksin aslında Gitsin ne hali varsa görsün Bugünler geçecek herşey bitecek O da sefasını sürsün Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum. Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum Gidiyorum Bak gör Allahım bana neler ediyor Hiç sevemedim diyor Bu acı sonumu bıraktı bana Gelme git diyor Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum Şu az sevmesin bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum

Çocuk Olmak Çile ne biter ne durur Dostlar beni yere vurur Yarin ettiği dokunur Çekemiyorum,çekemiyorum Çok özlüyorum... Çocuk olmak istiyorum Öyle kalmak istiyorum Canı bende taşıyorum Her an uzaklaşıyorum Yıllarımı istiyorum Üşüyorum... Dertler benim olur Gecelerim çok sağuk olur O günlere gitsek nolur Çocuk olmak istiyorum Öyle kalmak istiyorum Çocukluğumun nefesi ne öncesi ne ötesi Anamın o dün kü sesi Duyamıyorum,duyamıyorum.. Çok özlüyorum Çocuk olmak istiyorum öyle kalmak istiyorum. Canı bende taşıyorum Her an uzaklaşıyorum Yıllarımı istiyorum Üşüyorum... Dertler benim olur Gecelerim çok sağuk olur O günlere gitsek nolur Çocuk olmak istiyorum Öyle kalmak istiyorum Herşey çok güzeldi o zaman Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı Birşeyleri kazanırken birşeyleri kaybettiğimi gördüm Yalnızlığımı gördüm her gün artan Büyüdüm de noldu sanki büyüdükçe küçüldüm,utandım Belki de çocuk kaldım büyüyemedim Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım.. Ahhhhhhhh... Her acıyı çekmek zorundamıydım Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor Çocukluğumu hatırlıyorum,sığınmak istiyorum biryerlere Çocuk olmak istiyorum ,çocuk olmak istiyorum.. Ve öyle kalmak istiyorum.

El Yerine Koyna damla damla yagmurlarda yine seni anacagim o pes pembe aksamlarda yine sana kosacagim *** beni sakin sorma senden yana cok dertliyim giden gunleri sayma o gencligine hic doyma beni el yerine koyma yar yar yildizlar gibi kayma o gencligine hic doyma *** beni el yerine koyma *** beklerim hep aksam ustu mehtapin rengi suzuldu gelmedin sen bugun yine bak yagmurlar sensiz dustu *** beni sakin sorma senden yana cok dertliyim giden gunleri sayma o gencligine hic doyma beni el yerine koyma yar yar yildizlar gibi kayma o gencligine hic doyma beni el yerine koyma

İki Gözüm Ayrıldık Kabul etmek zor Zormuş sensiz yaşamak Kokuna doyamadan Kara toprağı sarma *** Kabul etmek zor Zormuş sensiz yaşamak Kokuna doyamadan Kara toprağı sarma *** Yanına gelmek için Günleri saydım Sen birkez öldün ama Ben hergün ölüyorum *** İki gözüm ayrıldık Ciğerden yar olandır Belalı başımızla yaban ellerde kaldık *** İki gözüm ayrıldık Ciğerden yar olandır Belalı başımızla yaban ellerde kaldık *** Anladım ki boş Boş muş sensiz yaşamak Sen benim herşeyimdin Şimdi bu halime bak *** Anladım ki boş Boş muş sensiz yaşamak Sen benim herşeyimdin Şimdi bu halime bak *** Yanına gelmek için Günleri saydım Sen birkez öldün ama Ben hergün ölüyorum *** İki gözüm ayrıldık Ciğerden yar olandır Belalı başımızla yaban ellerde kaldık *** İki gözüm ayrıldık Ciğerden yar olandır Belalı başımızla yaban ellerde kaldık !!2!!

Manolya Bir tutam sevginin bedeli nedir El dokunur yakar zulüm tenedir Sinem örselendi bunca senedir Ferhat sustu dağlar andı manolya Sinem örselendi bunca senedir Ferhat sustu dağlar andı manolya Sızılı bir histir aşkın bedeli Yusufu kul etti, Mecnunu deli Kerem küle dönüp gittin gideli Utancımdan sular yandı manolya Çiçeklerin en nazlısı manolya Sevgilerin kanatlısı manolya Ben seni el sürmeden gözümle de severim Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya Çiçeklerin en nazlısı manolya Sevgilerin kanatlısı manolya Ben seni el sürmeden gözümle de severim Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya Aşk dediğin bin cefayla dolmak mı? Aşk dediğin sevip mutsuz olmak mı? Yaprağına hüzün serip solmak mı? Çağlamaktan sel usandı manolya Yaprağına hüzün serip solmak mı? Çağlamaktan sel usandı manolya Sızılı bir histir aşkın bedeli Yusufu kul etti, Mecnunu deli Kerem küle dönüp gittin gideli Utancımdan sular yandı manolya Çiçeklerin en nazlısı manolya Sevgilerin kanatlısı manolya Ben seni el sürmeden gözümle de severim Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya Çiçeklerin en nazlısı manolya Sevgilerin kanatlısı manolya Ben seni el sürmeden gözümle de severim Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya