Gidiyorum (Şehir Duvarları) Şarkı Sözleri
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Ömer Danış
Gidiyorum (Şehir Duvarları)
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Gel dünyanın gör halini
Yaşadım sevginin en kör halini
Şimdi gelde ister seyret
benim benim senden sonraki halimi
GİDİYORUM...
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
GİDİYORUM..
Haketmeyeni sevmeyeceksin aslında
Gitsin ne hali varsa görsün
Bu günler geçecek herşey bitecek
O da sefasını sürsün
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum..
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
GİDİYORUM..
Bak gör allahım bana neler ediyor
Hiç sevmedim diyor
Bu acı sonu bıraktı bana
Gelme git diyor
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum..
-
-
Gel dünyanın gör halini
Yaşadım sevginin en kör halini
Şimdi gelde ister seyret
Benim, benim senden sonraki halimi
Gidiyorum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
Gidiyorum
Haketmeyeni sevmeyeceksin aslında
Gitsin ne hali varsa görsün
Bugünler geçecek herşey bitecek
O da sefasını sürsün
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum.
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
Gidiyorum
Bak gör Allahım bana neler ediyor
Hiç sevemedim diyor
Bu acı sonumu bıraktı bana
Gelme git diyor
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
Şu az sevmesin bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
-
Çile ne biter ne durur
Dostlar beni yere vurur
Yarin ettiği dokunur
Çekemiyorum,çekemiyorum
Çok özlüyorum...
Çocuk olmak istiyorum
Öyle kalmak istiyorum
Canı bende taşıyorum
Her an uzaklaşıyorum
Yıllarımı istiyorum
Üşüyorum...
Dertler benim olur
Gecelerim çok sağuk olur
O günlere gitsek nolur
Çocuk olmak istiyorum
Öyle kalmak istiyorum
Çocukluğumun nefesi ne öncesi ne ötesi
Anamın o dün kü sesi
Duyamıyorum,duyamıyorum..
Çok özlüyorum
Çocuk olmak istiyorum öyle kalmak istiyorum.
Canı bende taşıyorum
Her an uzaklaşıyorum
Yıllarımı istiyorum
Üşüyorum...
Dertler benim olur
Gecelerim çok sağuk olur
O günlere gitsek nolur
Çocuk olmak istiyorum
Öyle kalmak istiyorum
Herşey çok güzeldi o zaman
Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı
Birşeyleri kazanırken birşeyleri kaybettiğimi gördüm
Yalnızlığımı gördüm her gün artan
Büyüdüm de noldu sanki büyüdükçe küçüldüm,utandım
Belki de çocuk kaldım büyüyemedim
Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım..
Ahhhhhhhh...
Her acıyı çekmek zorundamıydım
Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor
Çocukluğumu hatırlıyorum,sığınmak istiyorum biryerlere
Çocuk olmak istiyorum ,çocuk olmak istiyorum..
Ve öyle kalmak istiyorum.
-
-
damla damla yagmurlarda
yine seni anacagim
o pes pembe aksamlarda
yine sana kosacagim
***
beni sakin sorma
senden yana cok dertliyim
giden gunleri sayma
o gencligine hic doyma
beni el yerine koyma yar yar
yildizlar gibi kayma
o gencligine hic doyma
***
beni el yerine koyma
***
beklerim hep aksam ustu
mehtapin rengi suzuldu
gelmedin sen bugun yine
bak yagmurlar sensiz dustu
***
beni sakin sorma
senden yana cok dertliyim
giden gunleri sayma
o gencligine hic doyma
beni el yerine koyma yar yar
yildizlar gibi kayma
o gencligine hic doyma
beni el yerine koyma
-
Kabul etmek zor
Zormuş sensiz yaşamak
Kokuna doyamadan
Kara toprağı sarma
***
Kabul etmek zor
Zormuş sensiz yaşamak
Kokuna doyamadan
Kara toprağı sarma
***
Yanına gelmek için
Günleri saydım
Sen birkez öldün ama
Ben hergün ölüyorum
***
İki gözüm ayrıldık
Ciğerden yar olandır
Belalı başımızla yaban ellerde kaldık
***
İki gözüm ayrıldık
Ciğerden yar olandır
Belalı başımızla yaban ellerde kaldık
***
Anladım ki boş
Boş muş sensiz yaşamak
Sen benim herşeyimdin
Şimdi bu halime bak
***
Anladım ki boş
Boş muş sensiz yaşamak
Sen benim herşeyimdin
Şimdi bu halime bak
***
Yanına gelmek için
Günleri saydım
Sen birkez öldün ama
Ben hergün ölüyorum
***
İki gözüm ayrıldık
Ciğerden yar olandır
Belalı başımızla yaban ellerde kaldık
***
İki gözüm ayrıldık
Ciğerden yar olandır
Belalı başımızla yaban ellerde kaldık !!2!!
-
-
Bir tutam sevginin bedeli nedir
El dokunur yakar zulüm tenedir
Sinem örselendi bunca senedir
Ferhat sustu dağlar andı manolya
Sinem örselendi bunca senedir
Ferhat sustu dağlar andı manolya
Sızılı bir histir aşkın bedeli
Yusufu kul etti, Mecnunu deli
Kerem küle dönüp gittin gideli
Utancımdan sular yandı manolya
Çiçeklerin en nazlısı manolya
Sevgilerin kanatlısı manolya
Ben seni el sürmeden gözümle de severim
Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya
Çiçeklerin en nazlısı manolya
Sevgilerin kanatlısı manolya
Ben seni el sürmeden gözümle de severim
Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya
Aşk dediğin bin cefayla dolmak mı?
Aşk dediğin sevip mutsuz olmak mı?
Yaprağına hüzün serip solmak mı?
Çağlamaktan sel usandı manolya
Yaprağına hüzün serip solmak mı?
Çağlamaktan sel usandı manolya
Sızılı bir histir aşkın bedeli
Yusufu kul etti, Mecnunu deli
Kerem küle dönüp gittin gideli
Utancımdan sular yandı manolya
Çiçeklerin en nazlısı manolya
Sevgilerin kanatlısı manolya
Ben seni el sürmeden gözümle de severim
Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya
Çiçeklerin en nazlısı manolya
Sevgilerin kanatlısı manolya
Ben seni el sürmeden gözümle de severim
Sen üzülme, sakın solma, mahsun olma manolya
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Yıllardır değişmedim
Sen çok severdin diye
Şekli aynı saçımın
Yıllardır değişmedim
Sen çok severdin diye
Şekli aynı saçımın
Sana olan bu tutkum,
alışmaktan ötede
Birde başımda hasret,
beni deli etmekte
sana olan bu tutkum,
alışmaktan ötede
birde başımda hasret,
beni deli etmekte
Kalbim sevgine tutsak
Gönlüm aşkına tutsak
Tenime bedenime elime gözlerime
Senden başkası yasak