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7/24 Dinle Gidiyorum (Şehir Duvarları)

Gidiyorum (Şehir Duvarları) Şarkı Sözleri

Ömer Danış Gidiyorum (Şehir Duvarları) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Gidiyorum (Şehir Duvarları) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidiyorum (Şehir Duvarları) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Gidiyorum (Şehir Duvarları)

  • Şehir Duvarları

  • Tatlı Tatlı

  • Gidiyorum

  • Çocuk Olmak

  • Uzaktaki Canlara

  • El Yerine Koyna

  • İki Gözüm Ayrıldık

  • Gel Annemin Kızı Ol

  • Manolya

  • Ölüm Var

  • Tutsak

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