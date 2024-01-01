Ömer Danış

Sen Beni Unut Dusunmek iyi gelmez diye Yar gorurdu cagla gonul Aldirmaz bilmez diye Kendin yare bagla gonul Dusunmeki gelmez diye yar Gor gorurdu cagla gonul Aldirma hic sevmez diye Kendin yare bagla gonul Agla gonul agla gonul Derelerle cagla gonul Aldirma dost bilmeyene Bilenede bagla gonul Ayrilirsam bir gun senden Ayrilmis sayacan bedenden Umit beklenmez gidenden Gitti diye agla gonul Agla gonul agla gonul Derelerle cagla gonul Aldirma dost bilmeyene Bilene bagla gonul

Ağlama Gözbebeğim Dağlara duman duman hasret çöker dağlara Gözyaşlarım yağmur olur yollara Gönlümde bin yel eser uzar gider ta sonlara *** Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama *** Dertliyim derdim çoktur yüce dağın karından Diyemem kimseye elin arından Yanıyorum bu sevdanın ateşinden nârından *** Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama

Benim Gönlüm Benim gönlüm kuşa benzer Yanıp güya taşa benzer !!2!! *** Yar aklıma her gelende İçmeden sarhoşa benzer !!2!! *** Benim gönlüm laf dinlemez Senden başka yar istemez !!2!! *** Senin gönlün taşa benzer Hiç sevmemiş boşa benzer !!2!!

Gelele Bir canım var Sende saklı Umut yolcu Hasret acı Geceler yalancı Yolu yokuş yüreğimde Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı Suç senin değil suç benim ah Böyle sevmek neme lazım Ben ki senin için kurşun önünde durdum Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni Sen şerefsiz şerefsiz Yolu yokuş yüreğimde Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı Suç senin değil suç benim ah Böyle sevda neme lazım Ben ki senin için kurşun önünde durdum Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni Sen şerefsiz şerefsiz Bir gün sende seversin Bir gün sende ağlarsın O zaman aklına ben gelirim Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak Elimde değil seviyorum özlüyorum Hep öyle kalacak Hep te öyle kalacak şerefsiz

Niye Gittin bir histi icimde olesiye dinmeyen beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin *** dogustan cileli bahtim var neden *** hayret ediyorum beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin *** en aci sonumu hazirlayipta gittin beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin *** dogustan cileli bahtim var neden hayret ediyorum beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin