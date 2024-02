Ömer Danış

Kırgınım derdime Kırgınım kendime Sevgime her şeye Kırgın Yıldım son gerçeklere Yıldım çok sevmeme Kaldım bir başıma Kırgın Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın *** Fatih Kısaparmak Zamansız Vapurlar (Şiir) Zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi Dilimde kırılan o zifiri şarkıya Ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi İçimde közlenen hasretine alıştım artık Sayende yalnızım iki gözüm Dertlerle beraber yatağa girip Üremiş dertlerle uyanmalara alıştım bende Bir veda busesi uçursam diyorum Uzamış sakalıma inat Bize son yalanını söylemeden hayat Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Olamaz imkansızım… *** Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın

Senden bana yar olmaz Olsa vefakar olmaz Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı Her ağaçta bar olmaz Seven bahtiyar olmaz Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı Yar ki yardan ayrılsın Ağlamaktır neşesi Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı

Mendilim işle yolla mendilim İşle yolla işle gümüşle yolla diyar yâr Haldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz ne çare İçine beş elma koy içine Beş elma koy birini dişle yolla diyar yâr Halden bilmez diyar yâr Geçti ömrüm ne fayda Mendilim iri dallı mendilim İri dallı ucunda lira bağlı diyar yâr Haldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz ne çare Her kime gönül versem her kime Gönül versem yâr başım sana bağlı diyar yâr Haldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm ne fayda Kara taş boyanır mı kara taş? Boyanır mı öpsem yâr uyanıır mı diyar yâr? Halden bilmez diyar yâr Söz anlamaz ne çare Sen orada ben bur'da Sen orada ben bur'da Buna can dayanır mı diyar yâr? Halden bilmez diyar yâr Geçti ömrüm ne fayda