Ömer Danış 98 Şarkı Sözleri
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aglamisim gulmusum
her gun bin defa olmusum
yureginde usumusum
senden gidiyorum
senden gidiyorum
basimi alip dertli dertli
senden gidiyorum
***
ruyalara dalip dalip
gozlerim arkada kalip
su garip basimi alip
senden gidiyorum
senden gidiyorum
basim alip dertli dertli
senden gidiyorum
***
yoldayim kirik sazimla
sen yasa benim ahimda
***
basim dimdik umudumla
senden gidiyorum
senden gidiyorum
basim dimdik onurumla
senden gidiyorum
***
ruyalara dalip dalip
gozlerim arkada kalip
su garip basimi alip
senden gidiyorum
senden gidiyorum
basim alip dertli dertli
senden gidiyorum
***
senden gidiyorum
senden gidiyorum
basim alip dertli dertli
senden gidiyorum
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Kırgınım derdime Kırgınım kendime
Sevgime her şeye Kırgın
Yıldım son gerçeklere
Yıldım çok sevmeme
Kaldım bir başıma Kırgın
Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime
Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime
Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
***
Fatih Kısaparmak Zamansız Vapurlar (Şiir)
Zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi
Dilimde kırılan o zifiri şarkıya
Ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi
İçimde közlenen hasretine alıştım artık
Sayende yalnızım iki gözüm
Dertlerle beraber yatağa girip
Üremiş dertlerle uyanmalara alıştım bende
Bir veda busesi uçursam diyorum
Uzamış sakalıma inat
Bize son yalanını söylemeden hayat
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Olamaz imkansızım…
***
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
-
Seni yağmamamıslar kuytularda
Korkuların nefes nefese
Yüreginden bıcaklanan sevdalara
***
Pişman mısın kendine
Pişman mısın kendine
***
Seni yağlamamışlar kuytularda
Korkuların nefes nefese
Yüreğinden bıçaklanan sevdalara
***
Hep yanlış sevdalara çiceklenmiş
Koruyup savrulmusun
Özlemin çıldırıyor anılara
Gecelere sıgmıyorsun
***
Aglıyor aglıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Yorgunsun biliyorum
Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya
Saclarım ellerini özlüyor
Cıglar yuvarlanıyor ömrümün ucurumlarında
Seni anlıyorum
O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar
Hangi yasak umudun ihanetidir
Birer birer koparmıslar cicekleri ağlıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Su yoksul duvarların dili olsada
Anlatsa neler cektigini
Buz gibi yastıklara sarılıpta sabahı zor etdigini
Sabahı zor etdigini
***
Hep yanlıs sevdalara çiceklenmis
Koruyup savrulmusun
Hasretin cıldırıyor gecelere
Anılara sığmıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Yaprak dökenlestiğin satırlar arasında
Altı kırmızı ile çizilmiş
Ve tırnak içine alınmıs
Suskunlugun basharflerisin
Sehirler uyurken
Boğazına sarılırken öfkeler
Bu gizli gülmeler
Bu sessiz aglamaların nedir anlamı
Sen hangi mevsimin yağmurusun
Ağlıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun..
-
bir histi icimde
olesiye dinmeyen
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
**
dogustan cileli bahtim var neden
hayret ediyorum
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
**
en aci sonumu hazirlayipta gittin
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
***
dogustan cileli bahtim var neden
hayret ediyorum
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
-
Kar olam dağbaşlarında dolanam
Ben olam
Didelerinden dökülen yaş olam
Konuştuğun dillerinde bal olam
Sen olmazsan yaşayamam
***
Oy Didem Didem Didem Didem
Sensiz nerelere gidem
Oy Didem Didem Didem Didem
Sen olmazsan yaşayamam
-
-
Askindan hatira ne varsa bende
İsminle beraber gomdum maziye
Artik hayat bana zor olsa bile
Bundan sonra artik nefretimsin sen
Artik hayat bana zor olsa bile
Bundan sonra artik nefretimsin sen
***
Ben bu ayriliga hasret diyemem
Hasretim degilsin nefretimsin sen
Sanma ki bir anlik bir sitemdir bu
Yasadikca benim nefretimsin sen
***
Gitsede gencligim bu benligimde
Bu nefret bu kin gitmez hic gozumden
Yanliz bu dunyada degil bir tanem
Olsemde mahserde nefretimsin sen
Yanliz bu dunyada degil bir tanem
Olsemde mahserde nefretimsin sen
***
Ben bu ayriliga hasret diyemem
Hasretim degilsin nefretimsin sen
Sanma ki bir anlik bir sitemdir bu
Yasadikca benim nefretimsin sen
Sanma ki bir anlik bir sitemdir bu
Yasadikca benim nefretimsin sen
-
Benim bu kalp ağrısının sebebi sensin
Olur olmaz durgunluğum hep bu yüzdendir
Bu kalp sensiz yaşamayı niye öğrensin
İçten içe kahroluşum hep bu yüzdendir
İçten içe ağlıyorum söyle Neyleyim
Neyleyim ki unuttular
***
Neyleyim ki el oldular
Beni bu hallere koyan yari neyleyim
Neyleyim ki unuttular
Neyleyim ki el oldular
Beni bu hallere koyan yari neyleyim
-
Kırgınım derdime Kırgınım kendime
Sevgime her şeye Kırgın
Yıldım son gerçeklere
Yıldım çok sevmeme
Kaldım bir başıma Kırgın
Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime
Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime
Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
***
Fatih Kısaparmak Zamansız Vapurlar (Şiir)
Zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi
Dilimde kırılan o zifiri şarkıya
Ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi
İçimde közlenen hasretine alıştım artık
Sayende yalnızım iki gözüm
Dertlerle beraber yatağa girip
Üremiş dertlerle uyanmalara alıştım bende
Bir veda busesi uçursam diyorum
Uzamış sakalıma inat
Bize son yalanını söylemeden hayat
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Olamaz imkansızım…
***
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım
Alıştım kaderime Kırgın
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