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7/24 Dinle Yediden Yetmişe

Yediden Yetmişe Şarkı Sözleri

Ömer Danış Yediden Yetmişe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Yediden Yetmişe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yediden Yetmişe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Yediden Yetmişe

  • Şimdi Ben

  • Başıma Gelenler

  • Dünya Dönüyor

  • Ne Olacak Şimdi

  • Neden

  • Of Aman Aman

  • Oh Ya

  • Selam Söyle

  • Son Arzum

  • Boşver

  • Ağlıyorum Yine

  • O Sevince

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