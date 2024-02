Ömer Danış

Seni gördüğüm zaman Of aman aman aman Kalbime bir şey oluyor Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Aman aman dikkat et Kalbimle oynuyorsun Sen beni onlar gibi Çocuk mu sanıyorsun *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** Seni gördüğüm zaman Of aman aman aman Kalbime bir şey oluyor Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman

Oh ya oh ya oh ya Seni yalnız bıraktı Oh ya oh ya oh ya O başkasına kaçtı *** Yalvardın yakardın Sözüne kulak asmadı Ağladın sızladın Göz yaşına bakmadı *** Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara? Sonunda kaldın ya yalnız başına Oh ya oh ya oh ya *** Oh ya oh ya oh ya Nasılmış beni aldatmak Oh ya oh ya oh ya Nasılmış bırakıp kaçmak *** Sana hiç acımam Daha beter ol beter Oh ya oh ya oh ya Eden bulurmuş derler *** Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara? Sonunda kaldın ya yalnız başına Oh ya oh ya oh ya *** Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara? Sonunda kaldın ya yalnız başına Oh ya oh ya oh ya Oh ya oh ya oh ya Oh ya oh ya oh ya