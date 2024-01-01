Ömer Danış

Tatlı Geceler Bende kar yağarken sende bahar var Bende gün batarken sende gün başlar Ben bu hasretinle Ben bu gecelerde Sende gittiğin zaman Çıldırırım duramam Dertlerim aman aman Ah bu gecelerde Yanlızlığa vururum Gecelerin olurum Kendi kendimi bulurum Ah bu gecelerde

Sen Anla Alıştım yalana Pervasız olmaya Kim tutmuş sözünü ama hala Masmavi bak gökyüzü *** Alıştım elvedaya Umursamaz durmaya Hiç sevgi görmedim ama hala Sımsıcak bak ellerim *** Ben üzülmem sen ağla Dert dinlemem anlat orda burda Çoktan ayrılmışız aslında Ben söylemem sen anla *** Alıştım korkuya Yalnız kalmaya Hiç kimseyi silmem ama hala Bembeyaz bak bu sayfa *** Ben üzülmem sen ağla Dert dinlemem anlat orda burda Çoktan ayrılmışız aslında Ben söylemem sen anla

Yatağım Boş Yatağım boş Resmin baş ucumda durur Öylece masum Özlerim beklerim Ağlarım vazgeçersen sonunda *** Zaman çok zor Geçiyor yokluğunda Dokunduğun gülleri Kanıyor avucumda Ateşler dans eder Gecenin kollarında Ayırmak yürek ister Sarıl bana *** Sevgiden başka Ne kaldı elimizde? Dayanmak zorundayız ikimizde *** Acelem yok Kalbim seni bekleyecek Öylece masum Özlerim beklerim Ağlarım vazgeçersen sonunda..

Yüzde Seksen Yar seni bana kim gönderdi Annem bana hep söylerdi Kısmetin ayağına gelir Kendini yorma derdi *** Sen sen ol ağzını açma Fazla kusur arama Birini bulursan şükret İyi erkek karaborsada *** Uslu durmadım,hiç susmadım Aklıma geleni söyledim Yok yere kimsenin kahrını,kaprisini Çekemem ben Kimsin ki sen *** Nerden baksan haksızım Yüzde seksen arsızım Yüzde doksan kalpsizim Bundan böyle sensizim *** Hadi yine sen çok şanslısın Senden bıktım ansızın Kendini kurtardın sanma Sen daha yolun başındasın

Kimse Bilmez Kimse bilmez ömür boyu dert oldum Kendimi aramaktan yoruldum Düşüp yollara bir derman buldum Seni gördüm göreli sana tutuldum Aa.... *** Kimse bilmez bir ömür sürüklendim Her sabah yeniden ümitlendim Bakıp aynaya ne sözler verdim Seni gördüm göreli aşka dilendim Aa.. *** Boyuna posuna havasına yandığım Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm Eline dizine yatağına yattığım *** Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim Aaaa.. *** Kimse bilmez bir ömür gelip geçti Bu tarlada ne ekinler yetişti Dön bir bak bana gözlerim gülüyor Seni gördüm göreli mevsim değişti Seni gördüm göreli dünyam değişti *** Boyuna posuna havasına yandığım Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm Eline dizine yatağına yattığım Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim

Vur Beni "Bize bir şans ver" dedin yine Tek isteğin bu, bu son sefer Bundan böyle, çeker gidersin Tersim döndü, uğraşmaktan seninle Gelgit, bu senin denizin O yana bu yana bitmez git gel Bundan böyle sabrım hiç yok İşim değil benim bu senaryolar *** Uğruna çektiğim acılara değerse Durma vur beni, durma vur beni Bir o kaldı, bedelse öldür Uğruna çektiğim acılara değerse Durma vur beni, durma vur beni Bir o kaldı, bedelse öldür *** Özür dileme, hayatını yaşa Karşına çıksa yeniden biri Ondan da iste ödemesini Aşkın bedelini üzüntüsüyle *** Uğruna çektiğim acılara değerse Durma vur beni, durma vur beni Bir o kaldı, bedelse öldür *** Uğruna çektiğim acılara değerse Durma vur beni, durma vur beni Bir o kaldı, bedelse öldür Uğruna çektiğim acılara değerse Durma vur beni, durma vur beni Bir o kaldı, bedelse öldür

Şikayetim Var Uykuya dalmak istiyorum Seninle, birdenbire Derin derin Rüya görmek istiyorum Seninle, seninle birlkte Bi' düşün Gitmediğimiz ama tanıdık yerlerde Tanımadığımız ama bildik yüzlerle Her şey, herkes, her yer senle güzel Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm Aşık oldum, senden beri kuralsızım Kaçıp gitmek istiyorum Seninle, hâliyle Zaman zaman Dalga geçmek istiyorum hayatla Seninle birlikte Bi' düşün Yalandan katıldığımız sohbette Çalışmadan kazandığımız her yerde Her şey, herkes, her yer senle güzel Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm Aşık oldum, senden beri kuralsızım Şikayetim var, dünya çok dar, sabırsızım Aşık oldum, kalbim büyük, sınırsızım Kehanetim var, bu aşk bitmez, ölümsüzüm Aşık oldum, senden beri kuralsızım

Sil Baştan Dört duvar arası ömrümün yarısı Silerim değişir alnımın yazısı Silerim değişir alnımın yazısı Bahtımın karası dostumun acısı Sarılırım iyileşir kalbimin yarası Sarılırım iyileşir kalbimin yarası Hadi dayan, hadi gülüm dayan Sil gözünü yaştan ekmeğini taştan Hiç korkma sil baştan Kar erir oluktan, gün doğar ufuktan Hiç korkma sil baştan, hiç korkma sil baştan

Kimse Bilmez (Akustik) Kimse bilmez ömür boyu dert oldum Kendimi aramaktan yoruldum Düşüp yollara bir derman buldum Seni gördüm göreli sana tutuldum Aa.... *** Kimse bilmez bir ömür sürüklendim Her sabah yeniden ümitlendim Bakıp aynaya ne sözler verdim Seni gördüm göreli aşka dilendim Aa.. *** Boyuna posuna havasına yandığım Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm Eline dizine yatağına yattığım *** Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim Aaaa.. *** Kimse bilmez bir ömür gelip geçti Bu tarlada ne ekinler yetişti Dön bir bak bana gözlerim gülüyor Seni gördüm göreli mevsim değişti Seni gördüm göreli dünyam değişti *** Boyuna posuna havasına yandığım Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm Eline dizine yatağına yattığım Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim

Erkekliğime Ver Kendimden demir alıp yine kendime getiren Derdimden uzaklaşıp yarını düşünmeden Derin serin nefes alıp kalbinde ruhumu gezdiren Sensin sensin,sensin sensin Sensin sensin, başkasını istemem *** Sevilmeden önce herkese yalandım Oyunumu oynar keyfime bakardım Seni de önce bir oyun sandım bilemedim *** Fark edemedim erkekliğime ver, erkekliğime ver *** İnanmazdım hiç kimseye Teslim olmaz kusur arardım Beni anladın artık aşka inanmaktır kararım Sensin sensin,sensin sensin Sensin sensin, başkasını istemem *** Sevilmeden önce herkese yalandım Oyunumu oynar keyfime bakardım Seni de önce bir oyun sandım bilemedim Fark edemedim erkekliğime ver, erkekliğime ver *** Erkekliğime ver, erkekliğime ver Erkekliğime ver, erkekliğime ver

Bana Birşey Olmaz Bu geceden başlayıp boş vericem ben Eylenicem ben günümü gün edicem Şimdiden yük kalktı omuzumdan Tamda gün aldım otuzumdan Gitmeden döndüm yarı yoldan *** Yer yerinden oynasa ben buradayım Kar kıyamet kopsa da aynı konumdayım Dünya alt üst olsa da sabit durumdayım Her şey tersine dönse bana bişey olmaz *** Devam etmek gelmiyor içimden Kimse kaldıramaz beni yerimden Şimdiden yük kalktı omuzumdan Tamda gün aldım otuzumdan Gitmeden döndüm yarı yoldan *** Yer yerinden oynasa ben buradayım Kar kıyamet kopsa da aynı konumdayım Dünya alt üst olsa da sabit durumdayım Her şey tersine dönse bana bişey olmaz