Şimdi Ben Şarkı Sözleri
Ömer Danış Şimdi Ben şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Şimdi Ben şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi Ben sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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simdi sensiz bu yerdeyim
kaldim hic kalinir mi
icin icin aglamakli
boyle yarim kalinir mi
eksik kalmis yasanmamis
yarim kalmis bu sevda
el degilim
gun degilim
yasanmamis degilim
yakip yakip sondurdugun
o benim yarim sevdam
yarim kaldim gozlerinde
yarim kaldim yureginde
sozlerimde duslerimde
o bitmeyen gecelerde
eksik kalmis yasanmamis
yarim kalmis bu sevda
eksik kalmis yasanmamis
oksuz kalmis bu sevda
el degilim
gun degilim
yasanmamis degilim
yakip yakip sondurdugun
o benim yarim sevdam
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Soze nerden baslasam
Bilmem nasil anlatsam
Satilan bir askin hikayesi bu
Sanma ki kapiyi vurupta gidenlerin
Geri de kalanlarin hikayesi bu
***
Ecelin kapidan
Bu canin telastan
Durma ser gibi
Cek git bir anda!
Kaybettin her seyi unut diyorsan
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Ben sana aşık olur kalırım
Ben sana yürekten bağlanırım
Ben sana alev olur yanarım
Ben sana sevgilim ben sana
***
Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım
Şimdi ben bu canı nasıl taşırım
Şimdi ben bilsen nasıl aşığım
Şimdi ben sevgilim şimdi ben
****
Gel bana en temiz duygularla
Gel bana mutluluk bizden yana
Gel bana bir sen varsın dünyamda
Gel bana sevgilim gel bana
-
Dağlara taşlara
Gözümdeki yaşlara
Ne derseniz diyin bu
Akılsız başlara
***
Ah nasıl oldu aldandık
Her sözüne inandık
Sokaktamı bulduk aşkımızı
Her gelene inandık
***
Boşunamı sevdik boşunamı yandık
Boşunamı sevdalandık
Bir sevdik bin rüyaya daldık
Nasılda oyalandık
***
Küsme dik hayata
Gidenin ardından
Kurtulduk çok şükür (hele)
Feleğin tuzağından
-
Sen sıkıntıdaysan ben zordayım
Sen ateşteysen ben kordayım
Birgün bu dünyadan göçüp gidersen
Bilki ben senden önce ordayım
***
Gözlerim dünyayı göremez oldu
Seni anlatmaya kelimem yetmez
Düşününce seni gözlerim doldu
Bırakıp gitmesen ölürmüydün?
İkimize mezar kazdın
Hiç mi beni anlamadın
Sen böyle olamazdın
Biraz sevsen ölürmüydün?
***
Hasret!
***
Senin hasretin varken
Gönlüme doluyorken
Kör düyüm oluyorken
Yağmur yağar
Günlerim solmasın
Hasretim olmasın
Yüreğim dolmasın
Biraz sevsen ölürmüydün...?
Günlerim solmasın
Hasretim olmasın
Yüreğim dolmasın
Biraz sevsen ölürmüydün...?
***
Sana hayatımı vermedim mi?
Başkasında böyle aşk görür müydün?
Canımı önüne sermedim mi?
Bırakıp gitmeseydin ölür müydün?
İkimize mezar kazdın
Hiç mi beni anlamadın
Sen böyle olamazdın
Biraz sevsen ölürmüydün?
***
Hasret!
***
Senin hasretin varken
Gönlüme doluyorken
Kör düyüm oluyorken
Yağmur yağar
Günlerim solmasın
Hasretim olmasın
Yüreğim dolmasın
Biraz sevsen ölürmüydün...?
Günlerim solmasın
Hasretim olmasın
Yüreğim dolmasın
Biraz sevsen ölürmüydün...?
***
Gözlerim bile beni kandırır
Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgiliyi haala bekler...
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Gözlerin görmeden bakıp dalarsa
Zamanlı zamansız yaşlar akarsa
Adını duyunca için yanarsa
***
Bekleme koş ona aşık olmuşsun
***
Söylenen sözleri kulak duymazsa
Gölgesini görüp kalbin çarparsa
İçinde rüyanda hayali varsa
Aşktan kaçamazsın hemen koş ona
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Alıştım bu gurbet ele
Beklemem ki kimsem gele
Hasretimi verdim ele
Bekleyenim yok
***
Ne tadı var ne baharın kaldım bu kara yerde
İçime hasret vurdu gözüm sanki bir perde
Benim en acı yanım şu koskoca dünyada
Esas doğduğum yerde bekleyenim yok
***
Aklım kaldı oralarda
Düşlerimde anılarda
Bir başıma buralarda
Bekleyenim yok
-
Benim gönlüm kuşa benzer
Yanıp güya taşa benzer
Yar aklıma her gelende
İçmeden sarhoşa benzer
***
Benim gönlüm laf dinlemez
Senden başka yar istemez
Senin gönlün taşa benzer
Hiç sevmemiş boşa benzer
***
Kara yazılmış bu yazım
Gözlerimden akar yaşım
Benim bu savdalı başım
Gün görmemiş kışa benzer
***
Benim gönlüm laf dinlemez
Senden başka yar istemez
Senin gönlün taşa benzer
Hiç sevmemiş boşa benzer
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