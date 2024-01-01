Ömer Faruk Tekbilek

Dağlar ile taşlar ile Çağırayım mevlam seni Seherde de kuşlar ile Çağırayım mevlam seni Gökyüzünde isa ile Tur dağında musa ile Elindeki asa ile Çağırayım mevlam seni Yunus ile mevlanayla Hacı bektaş veli ile Çağırayım mevlam seni Gülümseyen yüzler ile Hoşnut gönüller ile Çağırayım mevlam seni Babam dedi ki hu de oğlum Hu de, hu deki de açılsın nefesin Hu dedimde geldim bu günlere erdim Sultanım Bir tek sözdensin bendeni versin Canda canımsın güzel Allahım Perdeni açtın nurun hep saçtın Ortayı bulduk senle Allahım Yunusla buldum Mevlana oldum Bektaş da yoldur Güzel Allahım Allahu Allah Rahmansın Allah Rahimsin Allah Benimsin Allah Allahu Allah Alimsin Allah Hakimsin Allah Cemilsin Allah Kalbini açtın Dağları aştım Günleri saçtım Güzel Allahım Perdeni açtın Nurun hep saçtın Ortayı bulduk senle Allahım Allahu Allah Hakimsin Allah Benimsin Allah Nurumsun Allah Hu Allah Allah Nurumsun Allah Benimsin Allah Hakimsin Allah Allahu Allah Hakimsin Allah Hakimsin Allah Benimsin Allah Alimsin Allah Benimsin Allah Güzelsin Allah Hu Allah Allah Allahu Allah Hu Allah Allah Allahu Allah