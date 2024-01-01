Hu Allah Şarkı Sözleri
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Ömer Faruk Tekbilek
Hu Allah
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Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım mevlam seni
Seherde de kuşlar ile
Çağırayım mevlam seni
Gökyüzünde isa ile
Tur dağında musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım mevlam seni
Yunus ile mevlanayla
Hacı bektaş veli ile
Çağırayım mevlam seni
Gülümseyen yüzler ile
Hoşnut gönüller ile
Çağırayım mevlam seni
Babam dedi ki hu de oğlum
Hu de, hu deki de açılsın nefesin
Hu dedimde geldim bu günlere erdim
Sultanım
Bir tek sözdensin bendeni versin
Canda canımsın güzel Allahım
Perdeni açtın nurun hep saçtın
Ortayı bulduk senle Allahım
Yunusla buldum
Mevlana oldum
Bektaş da yoldur
Güzel Allahım
Allahu Allah
Rahmansın Allah
Rahimsin Allah
Benimsin Allah
Allahu Allah
Alimsin Allah
Hakimsin Allah
Cemilsin Allah
Kalbini açtın
Dağları aştım
Günleri saçtım
Güzel Allahım
Perdeni açtın
Nurun hep saçtın
Ortayı bulduk senle Allahım
Allahu Allah
Hakimsin Allah
Benimsin Allah
Nurumsun Allah
Hu Allah Allah
Nurumsun Allah
Benimsin Allah
Hakimsin Allah
Allahu Allah
Hakimsin Allah
Hakimsin Allah
Benimsin Allah
Alimsin Allah
Benimsin Allah
Güzelsin Allah
Hu Allah Allah
Allahu Allah
Hu Allah Allah
Allahu Allah