Mirkelam Şarkı Sözleri
Ömer Karaoğlu Mirkelam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Karaoğlu Mirkelam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mirkelam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Zincirlere güvenmeniz boşuna
Aşkın tarifini bilmez bir bomba
Ölümler doldurun gök boşluğuna
Ölümü kül eden ahı ararım
****
Söyleme sırların üşür ellerim
Aşk çeşmesi gözlerinde kanarım
Kaldır dağı, arasına koy beni
Ah edersem yansın benim her yanım
****
Çölü çağır su vermesin isterse
Saçlarımı ırmaklara salarım
Uzuyor önümde aşk kervanları
Ben içimden geçen oku ararım
****
Söyleme sırların üşür ellerim
Aşk çeşmesi gözlerinde kanarım
Kaldır dağı, arasına koy beni
Ah edersem yansın benim her yanım
-
Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye
Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye
***
Hayat insana
Her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor, of
***
Hayat insana
Her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor
***
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?
***
Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye
Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye
***
Hayat insana
Her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor, of
***
Hayat insana
Her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor
***
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?
***
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?
-
-
-
-
-
-
-
-
-