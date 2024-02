Ey can nicedir bu âlemde Derdin bilmezlere kaldın Sabır bilmez şükür bilmez Hatır bilmezlere kaldın Ey can nicedir bu âlemde Derdin bilmezlere kaldın Sabır bilmez şükür bilmez Hatır bilmezlere kaldın Derya içre derya bilmez Mizan bilmezlere kaldın Derya içre derya bilmez Mizan bilmezlere kaldın Derya içre derya bilmez Mizan bilmezlere kaldın Yandın ey can Yanmak bilmezlere kaldın Ey can nicedir bu âlemde Sükûnete hasret kaldın Edep bilmez şefkat bilmez Hak tanımazlara kaldın Ey can nicedir bu âlemde Sükûnete hasret kaldın Edep bilmez şefkat bilmez Hak tanımazlara kaldın Derya içre derya bilmez Mizan bilmezlere kaldın Derya içre derya bilmez Mizan bilmezlere kaldın Derya içre derya bilmez Mizan bilmezlere kaldın Yandın ey can...