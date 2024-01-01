Doğ Ey Güneş Şarkı Sözleri
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Ömer Karaoğlu
Doğ Ey Güneş
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Her eylem yeniden diriltir beni
Nehirler düşlerim göl kenarında
Her eylem yeniden diriltir beni
Nehirler düşlerim göl kenarında
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Ayırma üstümden bir an gölgeni
Ayırma üstümden bir an gölgeni
Babamın gölgesi koruyor beni
Oh ne güzel şehir, bu eski şehir
Babamın gölgesi koruyor beni
Oh ne güzel şehir, bu eski şehir
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Ayırma üstümden bir an gölgeni
Ayırma üstümden bir an gölgeni
Ey deprem gel yetiş bu şehirleri
Doğayı çarptıran konumlarına
Ey deprem gel yetiş bu şehirleri
Doğayı çarptıran konumlarına
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Ayırma üstümden bir an gölgeni
Ayırma üstümden bir an gölgeni
Dönüştür ey kalbim bahçeli eve
Anlamı ezen o makineleri
Dönüştür ey kalbim bahçeli eve
Anlamı ezen o makineleri
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Doğ ey güneş erit taştan adamı
Ve kurut taşları diken elleri
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Kurtuluş haberi olsun dünyaya
Ayırma üstümden bir an gölgeni
Ayırma üstümden bir an gölgeni