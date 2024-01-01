Ömer Karaoğlu

Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar Ey saflarda omuzları birbirini saranlar Ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar Ey tek yürek geceleri aralayan secdeler Uzatın ellerinizi Allah’ın rahmetine Ellerimiz imtihanlar, Akabeler kavradı Kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı Zincirler kıracak, şafaklar ağartacak Gölgesi cennet kılıçlar kavradı ellerimiz Allah’ın adaletini kuracak yeryüzüne Kutlu ellerin üstünde Sonsuza dek kardeşim Kardeşim, Kardeşlerim Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye fetih ihsan edince dek Allah önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Rasulallah, işte ellerim beyat ederim söz veririm. Ellerimi tut ya Rasulallah. Önünde çarpışmaktan uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,, yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye Allahın adı üstüne yemin ederim. Kardeşim, kardeşlerim.