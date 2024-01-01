Ey Yüreklerinde Şarkı Sözleri
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Ömer Karaoğlu
Ey Yüreklerinde
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Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar
Ey saflarda omuzları birbirini saranlar
Ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar
Ey tek yürek geceleri aralayan secdeler
Uzatın ellerinizi Allah’ın rahmetine
Ellerimiz imtihanlar, Akabeler kavradı
Kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı
Zincirler kıracak, şafaklar ağartacak
Gölgesi cennet kılıçlar kavradı ellerimiz
Allah’ın adaletini kuracak yeryüzüne
Kutlu ellerin üstünde
Sonsuza dek kardeşim
Kardeşim, Kardeşlerim
Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye fetih ihsan edince dek Allah önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Rasulallah, işte ellerim beyat ederim söz veririm. Ellerimi tut ya Rasulallah. Önünde çarpışmaktan uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,, yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye Allahın adı üstüne yemin ederim. Kardeşim, kardeşlerim.