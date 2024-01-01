Ömer Karaoğlu

Hadi Ammar Şarkı Sözleri
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Hadi Ammar, hadi Ammar, durma
Ebabiller sana kanat çırparlar.
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Kudüs göklerinde kara bulutlar
Bulutlar içinde ışık saçarlar.
Filistin’de küçük, beyaz yumruklar
Anne feryatları gökleri sarar.
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Hadi Ammar, hadi Ammar, durma
Ebabiller sana kanat çırparlar.
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Taşından büyük öfken bilenir
Yüreğin kadar sıkı avuçlarında.
Süleyman seni seyreder sana güvenir
Mescid-i Aksa’nın kapılarında.
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Hadi Ammar, hadi Ammar, durma
Ebabiller sana kanat çırparlar.