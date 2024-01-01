Hasret Kafesi Şarkı Sözleri
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Ömer Karaoğlu
Hasret Kafesi
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Hasret kafesindeki düşüncelerim,
Yürüyün kardeşim diyarına,
Ümit yellerim ve sevda güvercinim,
Neyler şehidim inci tahtında?
Söyleyin ona kardeşin özler seni,
Konuğu oldun düşlerimin.
İkram edermiş sana hasretlerini,
Billuru oldun gözlerimin.
“Ah!” diyor deyin;
“Ah ben de olabilsem, şimdi kardeşimin yanında”
Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem,
Komşu olsam inci tahtına.
Söyleyin ona kardeşin özler seni,
Konuğu oldun düşlerimin.
İkram edermiş sana hasretlerini,
Billuru oldun gözlerimin