Ömer Karaoğlu

Kalk ayağa Hesap sor bana Kalk ayağa Hesap sor bana Sevgim yalnız Allah'a Sevgim yalnız Allah'a Sevgiyle, güler yüzle Hesap sor bana Sevgim yalnız Allah'a Sevgim yalnız Allah'a Sevgiyle, güler yüzle Hesap sor bana Bilgi ver bana Barınaklardan, sığınaklardan Barınaklardan, sığınaklardan Sevgiyle bana gelen Sevgiyle sana gelen Kucak açan mazlumlardan Hesap sor bana Sevgiyle bana gelen Sevgiyle sana gelen Kucak açan kardeşlerden Hesap sor bana Bilgi ver bana Derdin derdimdir, kalbim kalbinle Derdin derdimdir, kalbim kalbinle Sevdamız aynı sevda Kavgamız aynı kavga Hudutların ötesinden Hesap sor bana Bilgi ver bana Hesap sor bana Bilgi ver bana Hesap sor bana Bilgi ver bana Hesap sor bana Bilgi ver bana