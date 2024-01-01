Hesap Sor Bana Şarkı Sözleri
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Ömer Karaoğlu
Hesap Sor Bana
Tüm Şarkıları
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Kalk ayağa
Hesap sor bana
Kalk ayağa
Hesap sor bana
Sevgim yalnız Allah'a
Sevgim yalnız Allah'a
Sevgiyle, güler yüzle
Hesap sor bana
Sevgim yalnız Allah'a
Sevgim yalnız Allah'a
Sevgiyle, güler yüzle
Hesap sor bana
Bilgi ver bana
Barınaklardan, sığınaklardan
Barınaklardan, sığınaklardan
Sevgiyle bana gelen
Sevgiyle sana gelen
Kucak açan mazlumlardan
Hesap sor bana
Sevgiyle bana gelen
Sevgiyle sana gelen
Kucak açan kardeşlerden
Hesap sor bana
Bilgi ver bana
Derdin derdimdir, kalbim kalbinle
Derdin derdimdir, kalbim kalbinle
Sevdamız aynı sevda
Kavgamız aynı kavga
Hudutların ötesinden
Hesap sor bana
Bilgi ver bana
Hesap sor bana
Bilgi ver bana
Hesap sor bana
Bilgi ver bana
Hesap sor bana
Bilgi ver bana