Ömer Karaoğlu

Savaşa girdin kalbim bin yara aldı beni, Ne denli acı varsa, aradı buldu beni. Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste, Bir Ebubekir kıldı, bir Ömer kıldı beni. **** Parça parça bir yürek, delik deşik bir bağır, Bir, beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm, Ne görebildi kimse, ne de anladı beni