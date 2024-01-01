Kurşun Gazeli Şarkı Sözleri
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Ömer Karaoğlu
Kurşun Gazeli
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Savaşa girdin kalbim bin yara aldı beni,
Ne denli acı varsa, aradı buldu beni.
Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste,
Bir Ebubekir kıldı, bir Ömer kıldı beni.
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Parça parça bir yürek, delik deşik bir bağır,
Bir, beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni.
Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm,
Ne görebildi kimse, ne de anladı beni