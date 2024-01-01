Ömer Karaoğlu

Sehpalarında sarıkla sallandığımız Sabahlara sorun bizi Suçumuz adımızda saklıdır Düşmana ölüm yağdırdığımız Hamidiye Yürür üstümüze Şaşkınız Öfkeliyiz Söylenmez biz Hangi suçtan ölmeliyiz Ölüme değil Ölümden değil gardaş Biz dili bağlı Gitmeye yanarız Savrulsun sarığımız Erzurum'dan Rize'ye Maraş'tan Konya'ya Umudun dili olsun Ölüme değil Ölümden değil gardaş Biz dili bağlı Gitmeye yanarız Savrulsun sarığımız Erzurum'dan Rize'ye Maraş'tan Konya'ya Umudun dili olsun Bir gün konuşur devleşen bedenimiz Sevdamızla mayaladığımız bu toprak Ahdimize nankörlük etmez Hey, hey, hey, hey... Ölüme değil Ölümden değil gardaş Biz dili bağlı Gitmeye yanarız Savrulsun sarığımız Erzurum'dan Rize'ye Maraş'tan Konya'ya Umudun dili olsun Ölüme değil Ölümden değil gardaş Biz dili bağlı Gitmeye yanarız Savrulsun sarığımız Erzurum'dan Rize'ye Maraş'tan Konya'ya Umudun dili olsun Ölüme değil Ölümden değil gardaş Biz dili bağlı Gitmeye yanarız Savrulsun sarığımız Erzurum'dan Rize'ye Maraş'tan Konya'ya Umudun dili olsun Ölüme değil Ölümden değil gardaş Biz dili bağlı Gitmeye yanarız