Ömer Karaoğlu

Karanlığın ortasında Parlayan bir güneş gibi İmanın doğduğu şehir Mekke, Mekke güzel şehir İmanın doğduğu şehir Mekke, Mekke güzel şehir Döneceğiz, döneceğiz Vahyin kalbi döneceğiz Geleceğiz, geleceğiz Mekke bir gün geleceğiz Bir kuş olsam, uçsam sana Süzülsem sokaklarına Çiğdem olsam, çiçek açsam Kavuran o toprağında Çiğdem olsam, çiçek açsam Kavuran o toprağında Döneceğiz, döneceğiz Vahyin kalbi döneceğiz Geleceğiz, geleceğiz Mekke bir gün geleceğiz Senden uzak kalabilmek Taşlar gibi yürek ister Zalimin eline komak Zulüm olmaklığa yeter Zalimin eline komak Zulüm olmaklığa yeter Döneceğiz, döneceğiz Vahyin kalbi döneceğiz Geleceğiz, geleceğiz Mekke bir gün geleceğiz Kavrar yürek, kalkar bilek Sana İbrahim'ler gerek Eteğinde her bir yürek Bir gün haykıracak; Lebbeyk! Eteğinde her bir yürek Bir gün haykıracak; Lebbeyk! Döneceğiz, döneceğiz Vahyin kalbi döneceğiz Geleceğiz, geleceğiz Mekke bir gün geleceğiz Döneceğiz, döneceğiz Vahyin kalbi döneceğiz Geleceğiz, geleceğiz Mekke bir gün geleceğiz