Ömer Karaoğlu

Mekke Şarkı Sözleri
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Karanlığın ortasında
Parlayan bir güneş gibi
İmanın doğduğu şehir
Mekke, Mekke güzel şehir
İmanın doğduğu şehir
Mekke, Mekke güzel şehir
Döneceğiz, döneceğiz
Vahyin kalbi döneceğiz
Geleceğiz, geleceğiz
Mekke bir gün geleceğiz
Bir kuş olsam, uçsam sana
Süzülsem sokaklarına
Çiğdem olsam, çiçek açsam
Kavuran o toprağında
Çiğdem olsam, çiçek açsam
Kavuran o toprağında
Döneceğiz, döneceğiz
Vahyin kalbi döneceğiz
Geleceğiz, geleceğiz
Mekke bir gün geleceğiz
Senden uzak kalabilmek
Taşlar gibi yürek ister
Zalimin eline komak
Zulüm olmaklığa yeter
Zalimin eline komak
Zulüm olmaklığa yeter
Döneceğiz, döneceğiz
Vahyin kalbi döneceğiz
Geleceğiz, geleceğiz
Mekke bir gün geleceğiz
Kavrar yürek, kalkar bilek
Sana İbrahim'ler gerek
Eteğinde her bir yürek
Bir gün haykıracak; Lebbeyk!
Eteğinde her bir yürek
Bir gün haykıracak; Lebbeyk!
Döneceğiz, döneceğiz
Vahyin kalbi döneceğiz
Geleceğiz, geleceğiz
Mekke bir gün geleceğiz
Döneceğiz, döneceğiz
Vahyin kalbi döneceğiz
Geleceğiz, geleceğiz
Mekke bir gün geleceğiz