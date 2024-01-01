Yücedir Allah Şarkı Sözleri
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Ömer Karaoğlu
Yücedir Allah
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Çalış Allah ve inan çünkü
Yücedir Allah yücedir
Çalış Allah ve inan çünkü
Yücedir Allah yücedir
Kur'an vahyinindir gelmesidir
Kur'an vahyinindir gelmesidir
Denizden damla alalım
Denizde damla olalım
Yücedir Allah
O dilden anlayan peygamber
Vahiy kalbine işlenen peygamber
Âlemin kalbi peygamber
Rahmetin diyarı peygamber
Kalbi âlemdir peygamber
Hidayetin rehberi peygamber
Rahman'dır Allah Rahim'dir
Merhametlidir şefkatlidir
Analar gibidir babalar gibidir
Hepsinden daha güzeldir
Yücedir Allah her şeyden
Kahredicidir şefkatlidir
Her işin başında bismillah
Her işin başında bismillah
Dünya onunla döner
Güneş onunla doğar
Ay kandil onunla ışır
Onunla göz kırpar yıldızlar
Dünya onunla döner
Güneş onunla doğar
Ay kandil onunla ışır
Onunla göz kırpar yıldızlar
Rahim'dir Allah, Rahman'dır
Mülkün tek sahibi ve hakimler hakimi ancak o Allah'tır
Attığımız her adım, geçirdiğimiz her dakika O'na yaklaştırıyor bizi
Verilecek hesabımız var O'na, üzerimizdeki nimetlerin hesabı
Söylediklerimizin ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizin
Yaptıklarımızın ve yapmadıklarımız hesabı, bir hayatın hesabı var
Ve sonra bir sonsuz hayat, bitmek tükenmek bilmeyen
Ölümün öldürüldüğü bir hayat
Bir yanda bir dünya var, göz kamaştıran tahtların kurulduğu
En güzel nimetlerin sunulduğu bir dünya, sözün selam olduğu bir dünya
Ve bir yanda insanların azabın en çetin ve elem verici olanına uğratıldığı
Mideleri kasıp kavuran içeceklerin sunulduğu, ateşin ve çığlığın her yeri sardığı bir dünya
Keşke toprak olsaydım diye feryat edenlerin dünyası, sözün eyvah olduğu dünya
Ve bilerek ya da bilmeyerek bu iki sonuçtan birine doğru yürüyoruz her birimiz
Ekiyoruz biçeceklerimizi
Ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz ve gönlümüz hepsi, hepsi tanık oluyor işlediklerimize
Ve saat yaklaşıyor, ve saat yaklaşıyor
Rabbimiz, bize hesabı kolaylaştır, senin gazabından yine senin rahmetine sığınıyoruz
Dininle yücelmeyi, dinini yüceltmeyi bize nasip et
Canımız Müslümanlar olarak al ve bizi salihler topluluğuyla haşret
Amin