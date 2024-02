Ömer Karaoğlu

Çalış Allah ve inan çünkü Yücedir Allah yücedir Çalış Allah ve inan çünkü Yücedir Allah yücedir Kur'an vahyinindir gelmesidir Kur'an vahyinindir gelmesidir Denizden damla alalım Denizde damla olalım Yücedir Allah O dilden anlayan peygamber Vahiy kalbine işlenen peygamber Âlemin kalbi peygamber Rahmetin diyarı peygamber Kalbi âlemdir peygamber Hidayetin rehberi peygamber Rahman'dır Allah Rahim'dir Merhametlidir şefkatlidir Analar gibidir babalar gibidir Hepsinden daha güzeldir Yücedir Allah her şeyden Kahredicidir şefkatlidir Her işin başında bismillah Her işin başında bismillah Dünya onunla döner Güneş onunla doğar Ay kandil onunla ışır Onunla göz kırpar yıldızlar Dünya onunla döner Güneş onunla doğar Ay kandil onunla ışır Onunla göz kırpar yıldızlar Rahim'dir Allah, Rahman'dır Mülkün tek sahibi ve hakimler hakimi ancak o Allah'tır Attığımız her adım, geçirdiğimiz her dakika O'na yaklaştırıyor bizi Verilecek hesabımız var O'na, üzerimizdeki nimetlerin hesabı Söylediklerimizin ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizin Yaptıklarımızın ve yapmadıklarımız hesabı, bir hayatın hesabı var Ve sonra bir sonsuz hayat, bitmek tükenmek bilmeyen Ölümün öldürüldüğü bir hayat Bir yanda bir dünya var, göz kamaştıran tahtların kurulduğu En güzel nimetlerin sunulduğu bir dünya, sözün selam olduğu bir dünya Ve bir yanda insanların azabın en çetin ve elem verici olanına uğratıldığı Mideleri kasıp kavuran içeceklerin sunulduğu, ateşin ve çığlığın her yeri sardığı bir dünya Keşke toprak olsaydım diye feryat edenlerin dünyası, sözün eyvah olduğu dünya Ve bilerek ya da bilmeyerek bu iki sonuçtan birine doğru yürüyoruz her birimiz Ekiyoruz biçeceklerimizi Ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz ve gönlümüz hepsi, hepsi tanık oluyor işlediklerimize Ve saat yaklaşıyor, ve saat yaklaşıyor Rabbimiz, bize hesabı kolaylaştır, senin gazabından yine senin rahmetine sığınıyoruz Dininle yücelmeyi, dinini yüceltmeyi bize nasip et Canımız Müslümanlar olarak al ve bizi salihler topluluğuyla haşret Amin