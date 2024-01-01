Zamanı Geldi Şarkı Sözleri
Ömer Karaoğlu Zamanı Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Karaoğlu Zamanı Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zamanı Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Karaoğlu
Zamanı Geldi
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Can susadı, susadı dostu ölüme
Firdevs’e koşmanın zamanı geldi.
Ruh susadı susadı yardan Rabbine
Rabbe kavuşmanın zamanı geldi.
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Çöllerde lâleler açacak yine
Rahmete koşmanın zamanı geldi.
Kıyamın zirveye ulaşır yine
Kıyama kalkmanın zamanı geldi
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Ömerler, Hamzalar var olur yine
Küfrü yok etmenin zamanı geldi.
Sımsıkı sarılıp Hakk’ın ipine
Dini yüceltmenin zamanı geldi.
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Çöllerde lâleler açacak yine
Rahmete koşmanın zamanı geldi.
Kıyamın zirveye ulaşır yine
Kıyama kalkmanın zamanı geldi
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Putları kıracak inancın yine
Hakkı getirmenin zamanı geldi.
Zulümler kalkacak, mazlumlar gülecek
Hakim olacak dinin zamanı geldi!
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Çöllerde lâleler açacak yine
Rahmete koşmanın zamanı geldi.
Kıyamın zirveye ulaşır yine
Kıyama kalkmanın zamanı geldi