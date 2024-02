Taze Karlar Yamış Tâze karlar yağmış karın üstüne Bülbül figan eyler gülün üstüne Dediler nazlı yârini el almış Daha iflah olmam bunun üstüne *** Ekine gidiyor elinde orak Ekini kurumuş tarlası ırak Yârimi görünce alıyor merak Ben yâri görmedim bunun üstüne *** Yine güz geldi de hava soğudu Benim nâzlı yârdan ahtım çoğudu Ondan gayrı sevdiceğim yoğudu Başka yâr sevemem onun üstüne

Alamazsın Ki Nesi yalan bu sevginin Neresi söyle Uğrunu imkansızı zorlamadık mı? *** Beni çocuk yerine alma öyle Sus, sus biraz sende dinle *** Her yari koynuna alamazsın ki Bir taş olur ezer, ezer sineni Her yari koynuna alamazsın ki Yılan olur soğutur soğutur seni *** Yağmurlarda el ele dolaşmadık mı? Çiçekleri sevip canım okşamadık mı? *** Korktuğum başıma geldi mi yoksa Yeminler edip bağlı kalamadık mı? *** Her yari koynuna alamazsın ki Bir taş olur ezer, ezer sineni Her yari koynuna alamazsın ki Yılan olur soğutur soğutur seni

Ağlamak Geceden Yana Yine akşam karanlığı Çöküyor bak pencereme Yine akşam karanlığı Çöküyor bak pencereme Hüznüm karışıyor, canım Karışıyor her geceme Bir de senin hasretinle Burkulurken bak yüreğim İşte o zaman sığdıramam Acılarımı her heceye Ağlamak geceden yana Özlemek geceden yana Bulup bulup seni kaybetmek Aramak geceden yana Ağlamak geceden yana Özlemek geceden yana Bulup bulup seni kaybetmek Aramak geceden yana Bir yağmurlu bulutum ben Sana ağlıyor yüreğim Bir yağmurlu bulutum ben Sana ağlıyor yüreğim Dünya şaha kalksa, canım Yine seni seveceğim Bu karanlık yutmaz bizi Bu ayrılık almaz seni Gelincikler koparıp da Sana öyle geleceğim Ağlamak geceden yana Özlemek geceden yana Bulup bulup seni kaybetmek Aramak geceden yana Ağlamak geceden yana Özlemek geceden yana Bulup bulup seni kaybetmek Aramak geceden yana Ağlamak geceden yana Özlemek geceden yana Bulup bulup seni kaybetmek Aramak geceden yana Ağlamak geceden yana Özlemek geceden yana Bulup bulup seni kaybetmek Aramak geceden yana

Bu Benim İlk Aşkım Bu benim ilk aşkımdı İlk âşık oluşum Başımı yatırıp uzaklara İlk yalnız kalışım *** Yollarına çiçek serdim Gelir de sever diye Kim canını vermez, gülüm? Böyle, böyle içten sevgiye *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Ne demek ayrılalım? Ne demek inanmıyorum? Benim sevgim dağlardan da yüce Denizlerden engin *** Tek sen mi acı çektin bu ayrılıktan? Tek sen mi hasret çektin? "Sabret" diyorum, kendi kendime Sen de sabret, sabret, bir tanem *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr

Bırakma Beni Yanasım gelir boğazımdan gözlerine Duman duman bulut bulut eriyesim seni görünce Hiçbiri aç, hiçbiri uykusuz ve onursuz kalamaz Baktığın, gördüğün kimse sana benim kadar yanamaz *** Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan Bırakma beni Canım, bir tanem, inan ki her şeyden Çok sevdim seni *** Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan Bırakma beni Canım, bir tanem, inan ki her şeyden Çok sevdim seni *** Bazen öfkeli anında kandırırsın Usul usul, sessiz sessiz yok olur uzaklaşırsın Hiçbiri aç, hiçbiri uykusuz ve onursuz kalamaz Baktığın, gördüğün şu insanların sevdi mi delice *** Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan Bırakma beni Canım, bir tanem, inan ki her şeyden Çok sevdim seni *** Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan Bırakma beni Canım, bir tanem, inan ki her şeyden Çok sevdim seni *** Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan Bırakma beni Canım, bir tanem, inan ki her şeyden Çok sevdim seni *** Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan Bırakma beni Canım, bir tanem, inan ki her şeyden Çok sevdim seni Bırakma beni

Dön Evine Ne oldu düşlerimize? Ne oldu gülüşlerimize? Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa? Şeytanla dans et hadi gönlünce Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa? Şeytanla dans et hadi gönlünce Bak günahların ardında kaldı sevabım Sen ne rahat insansın böyle Çok acı çekmedik mi bu sevda için? Kavuşunca deli yangın söndü mü? Söyle Bak günahların ardında kaldı sevabım Sen ne rahat bir insansın böyle Bak günahların ardında kaldı sevabım Sen ne rahat bir insansın böyle Çok acı çekmedik mi bu sevda için? Kavuşunca deli yangın söndü mü? Söyle Bak günahların ardında kaldı sevabım Sen ne rahat bir insansın böyle Bak günahların ardında kaldı sevabım Sen ne rahat bir insansın böyle Çok acı çekmedik mi bu sevda için? Kavuşunca deli yangın söndü mü? Söyle Ne oldu düşlerimize? Ne oldu gülüşlerimize? Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa? Şeytanla dans et hadi gönlünce Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa? Şeytanla dans et hadi gönlünce Bak bu son çağırımdır, iyi dinle Bırak bu rezilliği, dön evine, of Atla mı gelirsin, yaya mı bilmem Kapılarım hâlâ açık deliliğine Bak bu son çağırımdır, iyi dinle Bırak bu rezilliği, dön evine Bak bu son çağırımdır, iyi dinle Bırak bu rezilliği, dön evine Atla mı gelirsin, yaya mı bilmem Kapılarım hâlâ açık deliliğine Bak bu son çağırımdır, iyi dinle Bırak bu rezilliği, dön evine Bak bu son çağırımdır, iyi dinle, of Bırak bu rezilliği, dön evine Atla mı gelirsin, yaya mı bilmem Kapılarım hâlâ açık deliliğine

Gelincik Getirirdim tabiki Bütün yıldızları sana İstersen doldururdum Ay ışığını avucuna *** Gökyüzünde Parlayan yıldız Sen orda ay'a aşık Ben burda yalnız *** Ne yapsam ne düşünsem Aklımda yine sen Birtürlü seni söküp Çıkaramadım içimden off... *** Sen doya doya Baktın o ay'a Ben daha doymadım Ne aşkına ne sana *** Yıllara muhtaç yüreğim Seni unutmak için *** Azad olmuşsun kuşum Dön artik gelinciğim *** Gökyüzünde Parlayan yıldız Sen orda ay'a aşık Ben burda yalnız *** Ne yapsam ne düşünsem Aklımda yine sen Birtürlü seni söküp Çıkaramadım içimden off...

Git Git Sen beni hiç tanımadın Sen gerçekten anlamadın Her terk edip gidişinde Ben çağırmadan gelmedin Ben çağırmadan gelmedin Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde Git, git, bir daha girme dünyama Git, git, bir daha girme dünyama Girme hayatıma Git, git, bir daha girme dünyama Git, git, bir daha girme dünyama Girme hayatıma Eğer hiç değişmediysen Yaşatma o acıyı Bir daha katlanamam Açmayalım bu yarayı Açmayalım bu sayfayı Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde Git, git, bir daha girme dünyama Git, git, bir daha girme dünyama Girme hayatıma Git, git, bir daha girme dünyama Git, git, bir daha girme dünyama Girme hayatıma

Kırdım Kalemini Çok şey yitirmiş ellerim Eski uğurlamalardan Çok şey yitirmiş ellerim Eski uğurlamalardan Yine mi ağlıyorum? Yine mi yanıyorum? Mahrem gözlerine ben Yine mi ağlıyorum, ah? Yine mi yanıyorum? Mahrem gözlerine ben Yüreğimin kanını içip Unutmak istiyorum seni hatta Sen eski sen olmadın Ve olamazsın asla Kırdım kalemini senin, hayırsız Yazamam seni kalbime Ne taze bahardan kalan o gülüş Ne pazara döndü bu düş Kırdım kalemini senin, hayırsız Yazamam seni kalbime Ne taze bahardan kalan o gülüş Ne pazara döndü bu düş Ne çok bulut ve okyanuslar Yuttu gözlerim ardından Ne çok bulut ve okyanuslar Yuttu gözlerim ardından Yine mi ağlıyorum? Yine mi yanıyorum? Hasret gecelerine ben Yine mi ağlıyorum, ah? Yine mi yanıyorum? Hasret gecelerine ben Yüreğimin kanını içip Unutmak istiyorum seni hatta Sen eski sen olmadın Ve olamazsın asla Kırdım kalemini senin, hayırsız Yazamam seni kalbime Ne taze bahardan kalan o gülüş Ne pazara döndü bu düş Kırdım kalemini senin, hayırsız Yazamam seni kalbime Ne taze bahardan kalan o gülüş Ne pazara döndü bu düş

Nazlı Ceylanım Beyaz bir dağın eteklerinde Buldum seni nazlı ceylanım Teslim almışım bu ayrılığı Böyle kaçarsan ah gider aklım *** Yar seni ne çok sevmişim aman Bana sevme diyorlar yanmışım aman *** Bak ben razıyım herşeyine Hem hasretine hem sevgine Taş yastığına çöllerine Kısa yoldan gel hadi gir gönlüme *** Yar seni ne çok sevmişim aman Bana sevme diyorlar yanmışım aman.

Olmuyor Sana olan hasretim bir an susmak bilmiyor Yüreğim delik deşik sen olmazsan olmuyor Sana olan hasretim bir an susmak bilmiyor Yüreğim delik deşik sen olmazsan olmuyor *** Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor *** Böyle sessiz duruşun umursamaz oluşun Yüreğimde bir kurşun her an ateş istiyor Böyle sessiz duruşun umursamaz oluşun Yüreğimde bir kurşun her an ateş istiyor *** Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor *** Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor