Ömer Topçu

Dertli Dertli Şarkı Sözleri
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Görüyorsun tanrım beni, değiştir bu kaderimi
Açtım sana ellerimi, yalvarırım dertli dertli
Açtım sana ellerimi, yalvarırım dertli dertli
Şu canımın sahibisin
Sığınacak gücüm sensin
Derman bana senden gelsin
Bekliyorum dertli dertli
Ezdiler hep taş misali, gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli, gecem dertli günüm dertli
Yaşadığım nerden belli, gecem dertli günüm dertli
Dertlerimle yalnız kaldım, bir çıkar yol bulamadım
Çilelere adım adım yürüyorum dertli dertli
Çilelere adım adım yürüyorum dertli dertli
Özlediğim güneş doğsun
Yarabbim tek umudumsun
Dualarım kabul olsun
Yaşanmıyor dertli dertli
Ezdiler hep taş misali, gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli, gecem dertli günüm dertli
Yaşadığım nerden belli, gecem dertli günüm dertli
Dertli, dertli
Ezdiler hep taş misali, gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli, gecem dertli günüm dertli
Yaşadığım nerden belli, gecem dertli günüm dertli