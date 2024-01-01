Ömür Gedik

Kaliko Şarkı Sözleri
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Kim bilir kaçıncı arayışım bu,
Benden kaçan mutluluğum,
Nerede bellí dèğil...
Kim bilir kaçıncı arayışım bu,
Kaybettim her bulduğumu,
Kader bana dost dèğil...
Ağla, ağla halíme,
Gülme, kapat gözlerini.
Görme, tek bir söz söyleme...
Ağla, ağla halime,
Gülme, kapat gözlerini.
Görme, tek bír söz söyleme...
Yok mu bír soru sormayan?
Yarını olmayan,
Güneşi doğmayan,
Bir yolun yolcusuyum,
Dokunma...
Ağla, ağla halime,
Gülme, kapat gözlerini.
Görme, tek bir söz söyleme...
Sánki bir yangın içimde,
Külleri savrulán,
Yakılan, yıkılan,
Dünyamda artık bír yer yok sana...
Ağla, ağla halime,
Gülme, kapat gözleriní.
Görme, tek bir söz söyleme...
Ağla, ağla hálime,
Gülme, kapát gözleriní.
Görme, tek bir söz söyleme...
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Yalnız kaldım son zamanlar
Kimseler yok hâlden anlar
Yazım kışım farksız olmuş ya
Sevdiğini söylemesen
Ben de bunu hiç bilmesem
Yaz dinlemez yâr bana kar
Belli gece gezmiş tozmuş
Üstü başı eller olmuş
Gözlerinde başka mana var
Sanki elimden gidiyor
İçim buna dayanmıyor
Sözlerinde acı bir ses var
Bak çalıyor şarkım da
Son zamanlarda radyoda
Yine ağlıyorum, evdeyim
O sokaklarda
Bak çalıyor şarkım da
Son zamanlarda radyoda
Yine ağlıyorum, evdeyim
O sokaklarda
Yalnız kaldım son zamanlar
Kimseler yok hâlden anlar
Yazım kışım farksız olmuş ya
Sevdiğini söylemesen
Ben de bunu hiç bilmesem
Yaz dinlemez yâr bana kar
Belli gece gezmiş tozmuş
Üstü başı eller olmuş
Gözlerinde başka mana var
Sanki elimden gidiyor
İçim buna dayanmıyor
Sözlerinde acı bir ses var
Bak çalıyor şarkım da
Son zamanlarda radyoda
Yine ağlıyorum, evdeyim
O sokaklarda
Bak çalıyor şarkım da
Son zamanlarda radyoda
Yine ağlıyorum, evdeyim
O sokaklarda
Çalıp gitsen sevdamı
Diyecek bir şeyim yok
Kalırım ortalarda
Rahatsındır sen tabii
Bende yerin garanti
Yüreğin de sigorta
Bak çalıyor şarkım da
Son zamanlarda radyoda
Yine ağlıyorum, evdeyim
O sokaklarda
Bak çalıyor şarkım da
Son zamanlarda radyoda
Yine ağlıyorum, evdeyim
O sokaklarda
O sokaklarda
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