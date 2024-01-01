Ömür Gedik

Kim bilir kaçıncı arayışım bu, Benden kaçan mutluluğum, Nerede bellí dèğil... Kim bilir kaçıncı arayışım bu, Kaybettim her bulduğumu, Kader bana dost dèğil... Ağla, ağla halíme, Gülme, kapat gözlerini. Görme, tek bir söz söyleme... Ağla, ağla halime, Gülme, kapat gözlerini. Görme, tek bír söz söyleme... Yok mu bír soru sormayan? Yarını olmayan, Güneşi doğmayan, Bir yolun yolcusuyum, Dokunma... Ağla, ağla halime, Gülme, kapat gözlerini. Görme, tek bir söz söyleme... Sánki bir yangın içimde, Külleri savrulán, Yakılan, yıkılan, Dünyamda artık bír yer yok sana... Ağla, ağla halime, Gülme, kapat gözleriní. Görme, tek bir söz söyleme... Ağla, ağla hálime, Gülme, kapát gözleriní. Görme, tek bir söz söyleme...

Yalnız kaldım son zamanlar Kimseler yok hâlden anlar Yazım kışım farksız olmuş ya Sevdiğini söylemesen Ben de bunu hiç bilmesem Yaz dinlemez yâr bana kar Belli gece gezmiş tozmuş Üstü başı eller olmuş Gözlerinde başka mana var Sanki elimden gidiyor İçim buna dayanmıyor Sözlerinde acı bir ses var Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Yalnız kaldım son zamanlar Kimseler yok hâlden anlar Yazım kışım farksız olmuş ya Sevdiğini söylemesen Ben de bunu hiç bilmesem Yaz dinlemez yâr bana kar Belli gece gezmiş tozmuş Üstü başı eller olmuş Gözlerinde başka mana var Sanki elimden gidiyor İçim buna dayanmıyor Sözlerinde acı bir ses var Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Çalıp gitsen sevdamı Diyecek bir şeyim yok Kalırım ortalarda Rahatsındır sen tabii Bende yerin garanti Yüreğin de sigorta Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda O sokaklarda