Ömür Gedik

Üzülmem ben, her şey yolunda Aşk mı dedin, o da kimin umrunda? "Geçer geçer", diyenler avutur mu? Bittiyse sence artık öldürür mü? Bugün dönenler dün gidenlermiş Gönlüm bu yolları iyi bilirmiş Hatanı affetmek erdem mi? Neden, bi' daha acıt diye mi? Dokunma, kalbimi bulandırma Yanımdasın diye dünyamdasın sanma Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var? Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar Bugün dönenler dün gidenlermiş Gönlüm bu yolları iyi bilirmiş Hatanı affetmek erdem mi? Neden, bi' daha acıt diye mi? Dokunma, kalbimi bulandırma Yanımdasın diye dünyamdasın sanma Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var? Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var? Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar