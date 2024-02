Çok sevdim diye sana niye dert oldu Bende güneş var sen niye bulutlu Bence toparlan geri dön Bizi bize düşman etme Ateşimi yakmaya hazır ol Devam kaldığı yerden Sağa sola sapmazsan Dikenli yollar bir son bulur Ruhumuz havalanır Kuşlar gibi sevdalanır Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Çok sevdim diye sana niye dert oldu Bende güneş var sen niye bulutlu Bence toparlan geri dön Bizi bize düşman etme Ateşimi yakmaya hazır ol Devam kaldığı yerden Sağa sola sapmazsan Dikenli yollar bir son bulur Ruhumuz havalanır Kuşlar gibi sevdalanır Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Senle be tekiz artık anla