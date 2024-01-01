Ömür Gedik

Aşka Bağlan Ft Serdar Ortaç Çok sevdim diye sana niye dert oldu Bende güneş var sen niye bulutlu Bence toparlan geri dön Bizi bize düşman etme Ateşimi yakmaya hazır ol Devam kaldığı yerden Sağa sola sapmazsan Dikenli yollar bir son bulur Ruhumuz havalanır Kuşlar gibi sevdalanır Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Çok sevdim diye sana niye dert oldu Bende güneş var sen niye bulutlu Bence toparlan geri dön Bizi bize düşman etme Ateşimi yakmaya hazır ol Devam kaldığı yerden Sağa sola sapmazsan Dikenli yollar bir son bulur Ruhumuz havalanır Kuşlar gibi sevdalanır Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Her şey yalan aşka bağlan Yürürüz bak işte biz buradan Aşk çok basit gerisi nasip Senle ben tekiz artık anla Senle be tekiz artık anla

Ağlama Yar Sen Leylaydın ben de Mecnun çöller içinde Sen alevdin ben de rüzgar küller içinde Gel de bir gör şu halimi kullar içinde Yeşermez bahçam, kapanmaz yaram Zaman içinde *** Gel de bir gör şu halimi kullar içinde Yeşermez bahçam, kapanmaz yaram Zaman içinde *** Ağlama yar, ağlama yar, Bir gün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama *** Ağlama yar, ağlama yar Bir gün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama *** Her selamın, her kelamın yaradır bende Son bir kere görseydim, son nefesimde Sen de git yar, sen de bırak, sen de unut beni Kanasın yaram, sararsın bahçem, zaman içinde *** Sende git yar, sende bırak, sen de unut beni Kanasın yaram, sararsın bahçem, zaman içinde *** Ağlama yar, ağlama yar Bir gün gelir bu hasret biter Döneceğim ağlama Bekle beni ağlama Ağlama yar, ağlama yar Bir gün gelir, bu hasret biter, döneceğim ağlama Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama Bekle beni ağlama

Hangimiz Sevmedik Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik *** Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik *** Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var *** Aşığın gözü kör, kulağı sağır Doğruyu, yanlışı ondan görmedik Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdik Ah o vefasızlar kıymet bilmedi *** Aşığın gözü kör, kulağı sağır Doğruyu, yanlışı ondan görmedik Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdik Ah o vefasızlar kıymet bilmedi *** Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var

Hoş Geldin Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım, efendim Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım, efendim *** Sen bana yangın ol, efendim, ben sana rüzgâr Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar Sen bana geç geldin, ben sana erken Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken *** Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin Ah, bu yağmur yalnızlığımmış, dindim, efendim Ah, bu yağmur yalnızlığımmış, dindim, efendim *** Sen bana yangın ol, efendim, ben sana rüzgâr Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar Sen bana geç kaldın, ben sana erken Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken *** Sen bana geç kaldın, ben sana erken Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken

Unutamam Seni "Gün gelir de beni Unutursun, unutursun", demiştin "Kalbimdeki bu derdi Uyutursun, uyutursun", demiştin *** Ne ben (ne ben) seni unutabildim Ne bu gönlümü avutabildim Ne bu derdimi uyutabildim *** Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam *** Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam *** Aşkını çekerim "Geleceksin, geleceksin", diyerek "Belki gözyaşımı Sileceksin, sileceksin", diyerek *** Ne ben (ne ben) seni unutabildim Ne bu gönlümü avutabildim Ne bu derdimi uyutabildim *** Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam *** Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam Unutamam, canım, unutamam seni Unutamam, gülüm, unutamam