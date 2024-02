Bekle bekle nereye kadar sen beni çok üzdün Yüreğimi yaktın canımı acıttın yarama tuz bastın Seni kim sevdi gerçek aşkla derdin nedir ki Sevdin sevildin daha fazlası söyle nedir ki Aşk oyuncak olmuş ellerinde Bense sürgün yollarında Sanma ki bu durum böyle sürecek Herkes gidecek kendi yoluna Bıkmışım aşktan of of of of Canım yanmış ay ay ay ay Yüzümü çevirip bakmıyorum Sen soğuttun beni aşktan