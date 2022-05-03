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7/24 Dinle
Ömür Gedik
Bırakmam Seni
Bırakmam Seni
26 Bölüm | 01:34:01
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01
Bırakmam Seni
Ömür Gedik
03:24
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02
Aşk Var Ya (Burak Kut)
Ömür Gedik
04:21
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03
Paramparça
Ömür Gedik
04:28
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04
Portakal Orda Kal (Remix)
Ömür Gedik
04:07
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05
Portakal Orda Kal
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03:32
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06
Ömrümün Bahçesi
Ömür Gedik
03:57
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07
Neden Yoksun Ft Albano
Ömür Gedik
04:00
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08
Radyoda
Ömür Gedik
03:50
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09
Ağla Halime
Ömür Gedik
03:32
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