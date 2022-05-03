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7/24 Dinle Ömür Gedik Bırakmam Seni
Bırakmam Seni

Bırakmam Seni

26 Bölüm | 01:34:01
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01

Bırakmam Seni

Ömür Gedik 03:24
02

Aşk Var Ya (Burak Kut)

Ömür Gedik 04:21
03

Paramparça

Ömür Gedik 04:28
04

Portakal Orda Kal (Remix)

Ömür Gedik 04:07
05

Portakal Orda Kal

Ömür Gedik 03:32
06

Ömrümün Bahçesi

Ömür Gedik 03:57
07

Neden Yoksun Ft Albano

Ömür Gedik 04:00
08

Radyoda

Ömür Gedik 03:50
09

Ağla Halime

Ömür Gedik 03:32
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