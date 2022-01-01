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7/24 Dinle Ömür Gedik

Ömür Gedik

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Aşk Var Ya (Burak Kut)

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Paramparça

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Portakal Orda Kal (Remix)

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Portakal Orda Kal

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Ömrümün Bahçesi

... KAPAT
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Albümler

Güneş Seninle Doğar Ömür Gedik

Aramışsın Ömür Gedik

Gözyaşlarım Anlatır Ömür Gedik

Aşka Bağlan Ömür Gedik

Gece Hayvanı Ömür Gedik

Aşk mı Dedin Ömür Gedik

Sana Ne Kime Ne Ömür Gedik

İlişki Durumu Ömür Gedik

Dokun Bana Ömür Gedik

Hey Onbeşli Ömür Gedik

Neden Yoksun Ömür Gedik

Kaliko Ömür Gedik

Hop Dedik Orada Kal Ömür Gedik

Hop Dedik Orda Kal Ömür Gedik

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