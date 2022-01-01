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Ömür Gedik
Ömür Gedik
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Aşk Var Ya (Burak Kut)
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Paramparça
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Portakal Orda Kal (Remix)
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04
Portakal Orda Kal
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05
Ömrümün Bahçesi
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