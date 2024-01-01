Ömür Gedik

Uzaklara giderken biraz olsun beni düşündün mü Beni üzüp kendinden uzaklaştırdın bunu hiç düşündün mü Zorluklara göğüs gerdik biz de savaşlar verdik İki yabancı olduk bak sonunda Dönülmez yollara girdik, ayrı insanlar seçtik İkimiz de vazgeçtik bak sonunda Kaderde varsa, ayrı yollarda yürüsek de bir gün yine buluşuruz Beni görünce, bana bakınca ilk gün olduğu gibi dokun bana Her akşam gün batarken beni düşünüp hiç üzüldün mü Akşamlar mı hüzünlendiren, hüzünler mi beni böyle sevdiren Zorluklara göğüs gerdik biz de savaşlar verdik İki yabancı olduk bak sonunda Dönülmez yollara girdik, ayrı insanlar seçtik İkimiz de vazgeçtik bak sonunda Kaderde varsa, ayrı yollarda yürüsek de bir gün yine buluşuruz Beni görünce, bana bakınca ilk gün olduğu gibi dokun bana Söz - Müzik: Umut Kuzey Düzenleme: Alen Konakoğlu