Ömür Gedik

Dokun Bana Şarkı Sözleri
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Uzaklara giderken biraz olsun beni düşündün mü
Beni üzüp kendinden uzaklaştırdın bunu hiç düşündün mü
Zorluklara göğüs gerdik biz de savaşlar verdik
İki yabancı olduk bak sonunda
Dönülmez yollara girdik, ayrı insanlar seçtik
İkimiz de vazgeçtik bak sonunda
Kaderde varsa, ayrı yollarda yürüsek de bir gün yine buluşuruz
Beni görünce, bana bakınca ilk gün olduğu gibi dokun bana
Her akşam gün batarken beni düşünüp hiç üzüldün mü
Akşamlar mı hüzünlendiren, hüzünler mi beni böyle sevdiren
Zorluklara göğüs gerdik biz de savaşlar verdik
İki yabancı olduk bak sonunda
Dönülmez yollara girdik, ayrı insanlar seçtik
İkimiz de vazgeçtik bak sonunda
Kaderde varsa, ayrı yollarda yürüsek de bir gün yine buluşuruz
Beni görünce, bana bakınca ilk gün olduğu gibi dokun bana
Söz - Müzik: Umut Kuzey Düzenleme: Alen Konakoğlu