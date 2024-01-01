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7/24 Dinle Şimdi Ben

Şimdi Ben Şarkı Sözleri

Ömür Gedik Şimdi Ben şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Gedik Şimdi Ben şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi Ben sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Gedik

Ömür Gedik

Şimdi Ben

  • Gece Hayvanı

  • Kahbelik Son Moda

  • Şimdi Ben

  • Yarım Sevdam

  • Boşunamı Sevdik

  • Biraz Sevseydin

  • Dur Gitme

  • Aşktan Kaçamassın

  • Döneceğim

  • Verem

  • Bekleyenim Yok

  • Efkarlandı Bu Gönlüm

  • Eyvahlar Olsun

  • Hazır Bekle

  • Oy Bacım

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