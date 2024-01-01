Ömür Gedik

Hey Onbeşli Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Onbeşliler gidiyor Kızların gözü yaşlı Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Aslan yârim kız senin adın Hediye Giderim ilinizden Kurtula'm dilinizden Giderim ilinizden Kurtula'm dilinizden Yeşilbaş ördek olsam Su içmem gölünüzden Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Aslan yârim kız senin adın Hediye Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye Aslan yârim kız senin adın Hediye

Delikanlım Açılır sonsuz kere yoluna güllerim Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile Yokluğun soğuk tenine susadı tenim Üşüdüm yorgan misali seril üstüme *** Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin Sakınıp sakla güneşim ol al ısıt beni Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde *** Kalbim duraksız haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma delikanlım

Sana Değer Akarım sonsuza deli sel gibi Tut çevrele tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli yel gibi Tut kollarımdan tut ki durayım *** Tüm yaşananlar bir bir Günaha dönüşüyor ah zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Her soluğunda baştan ayağa Çek beni içine orda kalayım *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer

Sevdanın Tadı Tükenir biter gider, bitmez dediğin aşklar Geriler teslim olur savaşçı umutlar Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Eriyip biter gider kar misali arzular Acısı çıkar yılların, zordur yarınlar Sevgidir sana kalan, düzeni bu dünyanın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın

Sevemedim Ayrılığı Seni yalnız seni yaşamak isterken kendimce Bize aşkı haram etmişim bilmeden delice Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil *** Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin *** Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin *** Aşka yenik düştüm ayıplandım senin uğruna Senin için kovdum kalan gururumu sonunda Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil *** Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin... *** Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin