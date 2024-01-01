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7/24 Dinle Delikanlım

Delikanlım Şarkı Sözleri

Ömür Gedik Delikanlım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Gedik Delikanlım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Delikanlım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Gedik

Ömür Gedik

Delikanlım

  • Hey Onbeşli

  • Delikanlım

  • Sana Değer

  • Sevdanın Tadı

  • Sevemedim Ayrılığı

  • Çal Oyna

  • Çizilmemiş Resim

  • Hoşçakal

  • Yalnız Çiçek

  • Zülüf

  • Selam

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