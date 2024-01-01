Ömür Gedik

Güllerin savaşı gibiydi bizimki Aşkla barışmak sana zor mu geldi? Or'dan bi' çekil, önümü görmeliyim Sonumuz belli Her gün, ilk gün bir öpüş tadında Olmadı gitti, direnmem daha fazla Biz de yalan olduk, herkes bunun farkında Ömürlük bu veda Ne bekar ne de ilişkide Yedi yirmidört çelişkideyim seninle Egona tavrına, hadi git yoluna Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna Ne bekar ne de ilişkide Yedi yirmidört çelişkideyim seninle Egona tavrına, hadi git yoluna Arkana hiç bakma, ah o havaların hep boşuna Kördüğüm oldu, keserim elbet Hep derdin ki, "Biraz daha gayret" Doğdu aşkımızdan nur topu gibi nefret Herkes yolunda gerek Kendimi sevdim, ikimizi sildim Affetmedim, ipimizi çektim Ormanlar bağırdı, kuşlar havalandı Kafam artık farklı Ne bekar ne de ilişkide Yedi yirmidört çelişkideyim seninle Egona tavrına, hadi git yoluna Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna Ne bekar ne de ilişkide Yedi yirmidört çelişkideyim seninle Egona tavrına, hadi git yoluna Arkana hiç bakma, ah o havaların hep boşuna Ne bekar ne de ilişkide Yedi yirmidört çelişkideyim seninle Egona tavrına, hadi git yoluna Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna Ne bekar ne de ilişkide Yedi yirmidört çelişkideyim seninle Egona tavrına, hadi git yoluna