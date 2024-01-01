İlişki Durumu Çelişkide Şarkı Sözleri
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Ömür Gedik
İlişki Durumu Çelişkide
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Güllerin savaşı gibiydi bizimki
Aşkla barışmak sana zor mu geldi?
Or'dan bi' çekil, önümü görmeliyim
Sonumuz belli
Her gün, ilk gün bir öpüş tadında
Olmadı gitti, direnmem daha fazla
Biz de yalan olduk, herkes bunun farkında
Ömürlük bu veda
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Arkana hiç bakma, ah o havaların hep boşuna
Kördüğüm oldu, keserim elbet
Hep derdin ki, "Biraz daha gayret"
Doğdu aşkımızdan nur topu gibi nefret
Herkes yolunda gerek
Kendimi sevdim, ikimizi sildim
Affetmedim, ipimizi çektim
Ormanlar bağırdı, kuşlar havalandı
Kafam artık farklı
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Arkana hiç bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
-
Güllerin savaşı gibiydi bizimki
Aşkla barışmak sana zor mu geldi?
Or'dan bi' çekil, önümü görmeliyim
Sonumuz belli
Her gün, ilk gün bir öpüş tadında
Olmadı gitti, direnmem daha fazla
Biz de yalan olduk, herkes bunun farkında
Ömürlük bu veda
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Arkana hiç bakma, ah o havaların hep boşuna
Kördüğüm oldu, keserim elbet
Hep derdin ki, "Biraz daha gayret"
Doğdu aşkımızdan nur topu gibi nefret
Herkes yolunda gerek
Kendimi sevdim, ikimizi sildim
Affetmedim, ipimizi çektim
Ormanlar bağırdı, kuşlar havalandı
Kafam artık farklı
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Arkana hiç bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna
Aynalara bakma, ah o havaların hep boşuna
Ne bekar ne de ilişkide
Yedi yirmidört çelişkideyim seninle
Egona tavrına, hadi git yoluna