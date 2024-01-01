Ömür Gedik

Neden Yoksun Şarkı Sözleri
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Senden uzaklarda bir hayal bile kurmadım
Gurulu ol demiştin ya bende öyle yaptım
Bilmedigin acılarım var nasıl anlatılır
Dünya zaten yanlızların başına yıkılır
Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun,
Neden yoksun, hem bi var hem bi yoksun,
Anlat bana, düşlerim özgür olsun
Aşk olsun, sensiz aşk olmaz,
Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun,
Neden sustun, bi var bi yoksun
Senden uzaklarda bir hayal bile kurmadım
Gurulu ol demiştin ya bende öyle yaptım
Bilmedigin acılarım var nasıl anlatılır
Dünya zaten yanlızların başına yıkılır
Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun
Neden yoksun, hem bi var hem bi yoksun
Anlat bana, düşlerim özgür olsun
Aşk olsun, sensiz aşk olmaz
Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun
Neden sustun, bi var bi yoksun
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