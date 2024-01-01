Ömür Gedik

Senden uzaklarda bir hayal bile kurmadım Gurulu ol demiştin ya bende öyle yaptım Bilmedigin acılarım var nasıl anlatılır Dünya zaten yanlızların başına yıkılır Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun, Neden yoksun, hem bi var hem bi yoksun, Anlat bana, düşlerim özgür olsun Aşk olsun, sensiz aşk olmaz, Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun, Neden sustun, bi var bi yoksun Senden uzaklarda bir hayal bile kurmadım Gurulu ol demiştin ya bende öyle yaptım Bilmedigin acılarım var nasıl anlatılır Dünya zaten yanlızların başına yıkılır Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun Neden yoksun, hem bi var hem bi yoksun Anlat bana, düşlerim özgür olsun Aşk olsun, sensiz aşk olmaz Neden yoksun, herşeyim var sen yoksun Neden sustun, bi var bi yoksun