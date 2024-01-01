Ömür Gedik

Aşk mı Dedin Şarkı Sözleri
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Sesini duyarım en derinden
Kokunu alırım her yerimden
Hayalin mühürlü gözlerimde
Sıcaklığın hala tenimde
Ağlarım kan akar gözlerimden
Kıyamam acını hissederken
N'olursun gitme kal yanımda
Sensizlik zor bu berbat dünyada
Ölümsüz aşk buydu gelip bizi buldu
Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda
Gel desem koşsan sen yine bana
Üç renk birden soldu buralarda
Şimdi yalnızlığın ortasında
Bir varsın bir yoksun hayatımda
Gel desem sarılsan yine bana
Yarıda kaldım ben buralarda
Ağlamak senle olmaktır hala
Yoksanda hep varsın hayatımda
Ağlarım kan akar gözlerimden
Kıyamam acını hissederken
Nolursun gitme kal yanımda
Sensizlik zor bu berbat dünyada
Ölümsüz aşk buydu gelip bizi buldu
Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda
Gel desem koşsan sen yine bana
Üç renk birden soldu buralarda
Şimdi yalnızlığın ortasında
Bir varsın bir yoksun hayatımda
Gel desem sarılsan yine bana
Yarıda kaldım ben buralarda
Ağlamak senle olmaktır hala
Yoksanda hep varsın hayatımda
Gel desem sarılsan yine bana
Yarıda kaldım ben buralarda
Ağlamak senle olmaktır hala
Yoksanda hep varsın hayatımda
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Üzülmem ben, her şey yolunda
Aşk mı dedin, o da kimin umrunda?
"Geçer geçer", diyenler avutur mu?
Bittiyse sence artık öldürür mü?
Bugün dönenler dün gidenlermiş
Gönlüm bu yolları iyi bilirmiş
Hatanı affetmek erdem mi?
Neden, bi' daha acıt diye mi?
Dokunma, kalbimi bulandırma
Yanımdasın diye dünyamdasın sanma
Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var?
Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar
Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar
Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar
Bugün dönenler dün gidenlermiş
Gönlüm bu yolları iyi bilirmiş
Hatanı affetmek erdem mi?
Neden, bi' daha acıt diye mi?
Dokunma, kalbimi bulandırma
Yanımdasın diye dünyamdasın sanma
Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var?
Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar
Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar
Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar
Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var?
Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar
Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar
Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar