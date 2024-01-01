Ömür Gedik

Sesini duyarım en derinden Kokunu alırım her yerimden Hayalin mühürlü gözlerimde Sıcaklığın hala tenimde Ağlarım kan akar gözlerimden Kıyamam acını hissederken N'olursun gitme kal yanımda Sensizlik zor bu berbat dünyada Ölümsüz aşk buydu gelip bizi buldu Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda Gel desem koşsan sen yine bana Üç renk birden soldu buralarda Şimdi yalnızlığın ortasında Bir varsın bir yoksun hayatımda Gel desem sarılsan yine bana Yarıda kaldım ben buralarda Ağlamak senle olmaktır hala Yoksanda hep varsın hayatımda Ağlarım kan akar gözlerimden Kıyamam acını hissederken Nolursun gitme kal yanımda Sensizlik zor bu berbat dünyada Ölümsüz aşk buydu gelip bizi buldu Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda Gel desem koşsan sen yine bana Üç renk birden soldu buralarda Şimdi yalnızlığın ortasında Bir varsın bir yoksun hayatımda Gel desem sarılsan yine bana Yarıda kaldım ben buralarda Ağlamak senle olmaktır hala Yoksanda hep varsın hayatımda Gel desem sarılsan yine bana Yarıda kaldım ben buralarda Ağlamak senle olmaktır hala Yoksanda hep varsın hayatımda

Üzülmem ben, her şey yolunda Aşk mı dedin, o da kimin umrunda? "Geçer geçer", diyenler avutur mu? Bittiyse sence artık öldürür mü? Bugün dönenler dün gidenlermiş Gönlüm bu yolları iyi bilirmiş Hatanı affetmek erdem mi? Neden, bi' daha acıt diye mi? Dokunma, kalbimi bulandırma Yanımdasın diye dünyamdasın sanma Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var? Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar Bugün dönenler dün gidenlermiş Gönlüm bu yolları iyi bilirmiş Hatanı affetmek erdem mi? Neden, bi' daha acıt diye mi? Dokunma, kalbimi bulandırma Yanımdasın diye dünyamdasın sanma Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var? Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar Konuşsana, bitirmedin, daha hangi ben var? Gözün aydın, beslediğin duygular bunlar Yüzün, burnun yerlerde sürtene kadar Sensiz hayat âlâ, geçmiş olsun, buraya kadar