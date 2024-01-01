Ömür Gedik

Paramparça Ölü aşk diyarlarına beni sen attın da İçim paramparça Viraneyim yalan oldum... Sesin yankı olur boğar her adımda İçim paramparça Viraneyim duman oldum. Haykırsam Ellerimi açsam yalnız sana Ağlasam çocuk gibi Eskileri anlatsam Derviş gibi abdal gibi tapar gibi. Paramparça. Haykırsam çocuk gibi. Ağlasam çocuk gibi, eskileri anlatsam Derviş gibi, abdal gibi, tapar gibi, paramparça (ah) Haykırsam çocuk gibi

Aşk Var Ya (Burak Kut) Seni ilk günü gördüğüm var ya İçimi içimden duyan var ya Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi Gözünü gözümden bilen var ya Elimi elimden tutan var ya Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi Geçen yılların ardından Değişen bir şey olmadan İçimizdeki aşk solmadan Neden bu korku neden bu gözyaşı Daha biz bize doymadan Yelkovan zamanı vurmadan Aşk dediğin büyük yalan, yalan var ya Seni ilk günü gördüğüm var ya İçimi içimden duyan var ya Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi Gözünü gözümden bilen var ya Elimi elimden tutan var ya Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi Geçen yılların ardından Değişen bir şey olmadan İçimizdeki aşk solmadan Neden bu korku neden bu gözyaşı Daha biz bize doymadan Yelkovan zamanı vurmadan Aşk dediğin büyük yalan, yalan var ya

Portakal Orda Kal (Remix) Güçlü olan güçsüzü Hissediverir anında İster memleket meselesi, ister aşk manevralarında Dünyanın kanunu Zalimin zulmü Fırsatçıdır en terbiyeli ego, marifet sever ya halk da Ben azalttım kendi değerimi Katlanarak nazarında Doğası gereği ezer biri diğerini Aşk işgal altında Zorladıkça zorlayası gelir Hepsi sınır altında Sonunda en yerleşik yürek bile Göçer olur Hop dedik, or'da kal portakal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bi' şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop dedik, or'da kal portakal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bi' şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Ben azalttım kendi değerimi Katlanarak nazarında Doğası gereği ezer biri diğerini Aşk işgal altında Zorladıkça zorlayası gelir Hepsi sınır altında Sonunda en yerleşik yürek bile Göçer olur Hop dedik, or'da kal portakal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bi' şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop dedik, or'da kal portakal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bi' şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop dedik, or'da kal portakal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bi' şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop dedik, or'da kal portakal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bi' şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü?