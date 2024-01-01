Hop Dedik Orda Kal Şarkı Sözleri
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Ömür Gedik
Hop Dedik Orda Kal
-
Güçlü olan güçsüzü
Hissediverir anında
İster memleket meselesi, ister aşk manevralarında
Dünyanın kanunu
Zalimin zulmü
Fırsatçıdır en terbiyeli ego, marifet sever ya halk da
Ben azalttım kendi değerimi
Katlanarak nazarında
Doğası gereği ezer biri diğerini
Aşk işgal altında
Zorladıkça zorlayası gelir
Hepsi sınır altında
Sonunda en yerleşik yürek bile
Göçer olur
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Ben azalttım kendi değerimi
Katlanarak nazarında
Doğası gereği ezer biri diğerini
Aşk işgal altında
Zorladıkça zorlayası gelir
Hepsi sınır altında
Sonunda en yerleşik yürek bile
Göçer olur
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
-
Seni ilk günü gördüğüm var ya
İçimi içimden duyan var ya
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
Gözünü gözümden bilen var ya
Elimi elimden tutan var ya
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
Geçen yılların ardından
Değişen bir şey olmadan
İçimizdeki aşk solmadan
Neden bu korku neden bu gözyaşı
Daha biz bize doymadan
Yelkovan zamanı vurmadan
Aşk dediğin büyük yalan, yalan var ya
Seni ilk günü gördüğüm var ya
İçimi içimden duyan var ya
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
Gözünü gözümden bilen var ya
Elimi elimden tutan var ya
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
Geçen yılların ardından
Değişen bir şey olmadan
İçimizdeki aşk solmadan
Neden bu korku neden bu gözyaşı
Daha biz bize doymadan
Yelkovan zamanı vurmadan
Aşk dediğin büyük yalan, yalan var ya
-
Ölü aşk diyarlarına beni sen attın da
İçim paramparça
Viraneyim yalan oldum...
Sesin yankı olur boğar her adımda
İçim paramparça
Viraneyim duman oldum.
Haykırsam
Ellerimi açsam yalnız sana
Ağlasam çocuk gibi
Eskileri anlatsam
Derviş gibi abdal gibi tapar gibi.
Paramparça.
Haykırsam çocuk gibi.
Ağlasam çocuk gibi, eskileri anlatsam
Derviş gibi, abdal gibi, tapar gibi, paramparça (ah)
Haykırsam çocuk gibi
-
Güçlü olan güçsüzü
Hissediverir anında
İster memleket meselesi, ister aşk manevralarında
Dünyanın kanunu
Zalimin zulmü
Fırsatçıdır en terbiyeli ego, marifet sever ya halk da
Ben azalttım kendi değerimi
Katlanarak nazarında
Doğası gereği ezer biri diğerini
Aşk işgal altında
Zorladıkça zorlayası gelir
Hepsi sınır altında
Sonunda en yerleşik yürek bile
Göçer olur
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Ben azalttım kendi değerimi
Katlanarak nazarında
Doğası gereği ezer biri diğerini
Aşk işgal altında
Zorladıkça zorlayası gelir
Hepsi sınır altında
Sonunda en yerleşik yürek bile
Göçer olur
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
Hop dedik, or'da kal portakal
Seviyoruz diye de öldük mü?
Ağrı eşiği diye de bi' şey var
Sen ağrı bağımlısı gördün mü?