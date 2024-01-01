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7/24 Dinle Hop Dedik Orda Kal

Hop Dedik Orda Kal Şarkı Sözleri

Ömür Gedik Hop Dedik Orda Kal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Gedik Hop Dedik Orda Kal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hop Dedik Orda Kal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Gedik

Ömür Gedik

Hop Dedik Orda Kal

  • Portakal Orda Kal (Remix)

  • Aşk Var Ya (Burak Kut)

  • Paramparça

  • Portakal Orda Kal

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