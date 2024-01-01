Ömür Gedik

Yalnız kaldım son zamanlar Kimseler yok hâlden anlar Yazım kışım farksız olmuş ya Sevdiğini söylemesen Ben de bunu hiç bilmesem Yaz dinlemez yâr bana kar Belli gece gezmiş tozmuş Üstü başı eller olmuş Gözlerinde başka mana var Sanki elimden gidiyor İçim buna dayanmıyor Sözlerinde acı bir ses var Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Yalnız kaldım son zamanlar Kimseler yok hâlden anlar Yazım kışım farksız olmuş ya Sevdiğini söylemesen Ben de bunu hiç bilmesem Yaz dinlemez yâr bana kar Belli gece gezmiş tozmuş Üstü başı eller olmuş Gözlerinde başka mana var Sanki elimden gidiyor İçim buna dayanmıyor Sözlerinde acı bir ses var Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Çalıp gitsen sevdamı Diyecek bir şeyim yok Kalırım ortalarda Rahatsındır sen tabii Bende yerin garanti Yüreğin de sigorta Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda Bak çalıyor şarkım da Son zamanlarda radyoda Yine ağlıyorum, evdeyim O sokaklarda O sokaklarda