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7/24 Dinle Cennet Gözlüm

Cennet Gözlüm Şarkı Sözleri

Ömür Gedik Cennet Gözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Gedik Cennet Gözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cennet Gözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Gedik

Ömür Gedik

Cennet Gözlüm

  • Sana Ne Kime Ne

  • Dünya Dönüyor

  • Benim Değil

  • Canın Sağolsun

  • Cennet Gözlüm

  • Diyemedimki

  • Dön

  • Kal Sağlıcakla

  • Ne Oldu Gülüm

  • Nerdesin Sevgilim

  • Niye

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