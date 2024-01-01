Baba Şarkılar Cd 3 Şarkı Sözleri
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Ömür Gedik
Baba Şarkılar Cd 3
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Bırakamam seni ben
Yanımdan gidemezsin
Seviyorsan benimle
Oturup içeceksin
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerimdesin (2x)
Her an seni canımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
Artık anmak istemem
Ayrılığın adını
Seninle alabildim
Mutluluğun tadını
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerimdesin (2x)
Her an seni canımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
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Şu dağlarda kar olsaydım...
Bir asi rüzgar olsaydım...
Arar bulur muydun beni,
Sahipsiz mezar olsaydım?
Şu yangında har olsaydım...
Ağlayıp bizar olsaydım...
Belki yaslanırdın bana,
Mahpusta duvar olsaydım...
Şu bozkırda han olsaydım,
Yıkık, perişan olsaydım...
Yine sever miydin beni,
Simsiyah duman olsaydım?
Şu yarada kan olsaydım,
Dökülüp ziyan olsaydım...
Bu dünyada yerim yokmuş,
Keşke bir yalan olsaydım!..
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