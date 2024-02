Ömür Gedik

Bırakamam seni ben Yanımdan gidemezsin Seviyorsan benimle Oturup içeceksin Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerimdesin (2x) Her an seni canımda Ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum Artık anmak istemem Ayrılığın adını Seninle alabildim Mutluluğun tadını Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerimdesin (2x) Her an seni canımda Ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum