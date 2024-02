Ömür Göksel

Yazdığın son mektup şu an elimde Okuyup ağlıyorum her kelimede Demek ki yalanmış aşkın sevgin de Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu? Yazdığın son mektup şu an elimde Okuyup ağlıyorum her kelimede Demek ki yalanmış aşkın sevgin de Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu? Teselli artık neyi değiştirir ki Elinle kabrimi kazdın demek ki Ben zaten dünyada gün görmedim ki Son darbeyi vurdun bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla Demek ki sevenler böyle yanarmış Tanrının verdiği canı kul alırmış Benim kaderimde de ayrılmak varmış Her şeyi anladım bu son mektupla Demek ki sevenler böyle yanarmış Tanrının verdiği canı kul alırmış Benim kaderimde de ayrılmak varmış Her şeyi anladım bu son mektupla Teselli artık neyi değiştirir ki Elinle kabrimi kazdın demek ki Ben zaten dünyada gün görmedim ki Son darbeyi vurdun bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla