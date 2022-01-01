×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Ömür Göksel
Ömür Göksel
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Paylaş
Daha Fazla
01
Yaşadın mı Öldün mü
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Zafer Dilek
Şikayet Et
02
Seni Tanır Gibiyim
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Emrico Macias
Şikayet Et
03
Anlatamam
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cengiz Altınsoy
Besteci:
Uğur Murathan
Şikayet Et
04
Baş Harfi Ben
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
Kenan Doğulu
Şikayet Et
05
Ben Böyleyim
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Albümler
Ömürlük Şarkılar
Ömür Göksel
Meydan Okuyorum Yıllara...
Ömür Göksel
Bir Ömür...
Ömür Göksel
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3
Ömür Göksel
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git