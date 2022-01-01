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7/24 Dinle Ömür Göksel

Ömür Göksel

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01

Yaşadın mı Öldün mü

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Seni Tanır Gibiyim

03

Anlatamam

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Baş Harfi Ben

05

Ben Böyleyim

... KAPAT
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Albümler

Ömürlük Şarkılar Ömür Göksel

Meydan Okuyorum Yıllara... Ömür Göksel

Bir Ömür... Ömür Göksel

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 Ömür Göksel

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