Ömür Göksel

Doymam Aşkına Gurbet akşamında yine yalnız Bİr of! Çekip ağlıyor rüzgar Dalgaların sesi kulağımda Bekliyor beni fırtınalar Mutluluk şarkıları söylüyorlar Karşı sahillerde aşıklar Dönecek diye gelecek diye Haykırıyor dalgalar Talih mi, tesadüf mü, kader mi? Kim çıkardı seni karşıma? Ayrıldı yollar inat uğruna Kaldım yalnız tek başıma Dünyaya bir daha gelsem bile Hayatım, canım sana feda Bir asır daha yaşasamda Doymam aşkına

Bitti Eski şarkıları dinlemek istemem Kanayan yaramı hiç deşmek istemem Sensiz de çok güzelmiş hayatın akışı Değişti artık bak kalbimin atışı Eski anıları yaşamak istemem Yepyeni bir aşkı denemek istemem Sensiz de çok güzelmiş güneşin batışı Değişti artık bak kalbimin atışı Bitti bitti her şey bitti artık Yazık olmuş o canım yıllarıma Gelmez ki geri o gözyaşlarım Dönmez ki geri o sevdalarım Gelmez ki geri o duygularım Dönmez ki geri o anılarım Bitti bitti her şey bitti artık Yazık olmuş o canım yıllarıma Dönmez ki geri o sevdalarım Ver seler Şimdi o gençliğimi Yaşasam baştan o günlerimi Yaşasam baştan ben yine beni O eski sokaktan hiç geçmek istemem Dönüpte maziye hiç bakmak istemem Sensiz de yazılırmış alnımın yazısı Değişti artık bak kalbimin atışı Eski albümlere hiç bakmak istemem Tozlu kasetleri dinlemek istemem Sensiz de çok güzelmiş müziğin çalışı Değişti artık bak kalbimin atışı Bitti bitti her şey bitti artık Yazık olmuş o canım yıllarıma Gelmez ki geri o gözyaşlarım Dönmez ki geri o sevdalarım Gelmez ki geri o duygularım Dönmez ki geri o anılarım Bitti bitti her şey bitti artık Yazık olmuş o canım yıllarıma Ver seler Şimdi o sevgiliyi Ver seler Şimdi o gençliğimi Yaşasam baştan o günlerimi Yaşasam baştan ben yine beni Bitti bitti her şey bitti artık Yazık olmuş o canım yıllarıma Ver seler şimdi O sevgiliyi Ver seler Şimdi o gençliğimi Yaşasam baştan o günlerimi

Çizgi Film Prensesim Bırak saçların ıslak kalsın Hatta rüzgarlardan dağılsın Öyle de güzelsin böyle de güzelsin Benim çizgi film prensesimsin Sana bakıpta içim açılsın İçimdeki şu kasvet dağılsın Öyle de şirinsin, böyle de şirinsin Benim çizgi film prensesimsin Birşeylerden utanınca Yanakların kızarınca Dönüpte bir kere bana göz kırpınca Kanatlanır kalbim uçar sana Birşeylere çok kızınca Dudaklarını sarkıtınca Dönüpte bir kere bana yan bakınca Kanatlanır kalbim uçar sana Bırak saçlarını ıslak kalsın Hatta rüzgarlardan dağılsın Öyle de şekersin böyle de şekersin Benim çizgi film prensesimsin Güzel kaşların çatılmasın Kirpiklerin hiç ıslanmasın Öyle de benimsin, böyle de benimsin Benim çizgi film prensesimsin

İçki Sigara Çektiklerimin bini bir para Yıllardır aşkın kalbimde yara İçki sigara Benim tek dostum Senin yüzünden ah! Ben ne hal oldum Çare bulunmaz şu göz yaşıma Çektiğim çile düşman başına İçki sigara Benim tek dostum Senin yüzünden ah! Ben ne hal oldum

İsterdim İsterdim ki; Hasretle kanatlanıp yanına uçmak Yağmur damlası olup bahçene yağmak Sana kavuşmak Dilerdim ki; O zaman tünelini tekrar yaşamak Aynı hatayı bir kez daha yapmamak Ayrılmamak senden İsterdim ki; Ölüm bizi ayırmasın ikimizi Tanrım korusun o büyük sevgimizi İsterdim kucaklamak seni

Öksüz İstanbul Yorgun ve öksüz İskanbul Döndüm sana yıllar sonra Doğduğum o toprağıma *** Düşlediğim şehir bu değildi Bir zamanlar bu kent yemyeşildi Vurgundum ezelden beri Çok çektim ben hasretini Bir vapurun dumanı hıçkırıyor Geri verin bana o şehrimi *** Üzgün ve öksüz İstanbul Anam yatar toprağında Neden yabancısın bana? *** Köprüde bir adam balık tutar Limanda martılar mahzun bakar Gerçek İstanbul'lu ağlar Haykırır çaresizliği Hala içimde son bir ümit var Döner mi o canım şehrim geri? Ecdadımın kemikleri sızlar Tarih, tarih buna şaşkın, buruk bakar Gerçek İstanbul'lu ağlar Haykırır çaresizliği Hala içimde son bir ümit var Döner mi o canım şehrim geri?

Resim Elimdeki şu resme bak Siyah beyaz kararmış Arkalarda gizlenmiş Sana hayran biri var O senden başkası değil Elimdeki şu resme bak Gözyaşlarımla ıslanmış Solmuş vede sararmış Yarısıda yırtılmış O benden başkası değil Sendin hayallerimi süsleyen o sevgili Sendin o resimde gülümseyen peri Bendim sana aşık olan o zırdeli Bilmem hatırlarmısın şimdi o genci Bilki; o benden başkası değil Elimdeki şu resme bak Canlanır hatıralar Gizli kalmış aşkını Kırık kalbine gömen O benden başkası değil Elimdeki şu resme bak Aynı resim sende var Beyaz gelinliğinle Etrafa gülümseyen O, senden başkası değil

Sevemem Artık Sana bağlandım yollara düştüm Gitme seninle gelemem artık Sana bağlandım yollara düştüm Gitme seninle gelemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Acısı tarifsiz hallere düştüm Senden başkasının olamam artık Acısı tarifsiz hallere düştüm Senden başkasının olamam artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun Eşe dosta sen beni soruyormuşsun Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun Eşe dosta sen beni soruyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Geri dön sevgine dualar edip Tanrıya yalvarıp ağlıyormuşsun Teselliyi içkilerde buluyormuşsun Kadeh diplerinde beni arıyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Aşkınla beni bin parçaya böldün Daha bundan küçük olamam artık Aşkınla beni bin parçaya böldün Daha bundan küçük olamam artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık

Tiryaki Bİr tutkusun içimde Tiryaki olmuşum sana Alışkanlık desem değil Aşk desem mi acaba? Bir tutkusun içimde Tiryaki olmuşum sana Aklım aldın başımdan Müptelayım ben sana Sen benim canımdın Bir parçasını belkide Ben bulutsam sen yağmur Yağdın kirpiklerime Sen yaşam sebebimsin Doldun taştın içimde Bir sevda rüzgarıyla Girdin iliklerime. Bir tutkusun içimde Tiryaki olmuşum sana Aklım aldın başımdan Müptelayım ben sana

Yalanmış Yalanmış bütün söylenilenler Aşk denen bir şey varmış diyenler Sevgiyi bir çift göz zannedenler Uykusuz geçen uzun geceler Yalanmış duygu dolu yeminler Ardından ağlanan sevgililer Mutluluk anımsatan resimler Sevgiliye yazılan şiirler Selam benden bütün sevenlere Aşktan bütün darbe yiyenlere Sevgi hiç ağlatmaz diyenlere Şarkım nasihat olsun sizlere Aşkı oyuncak zannedenlere Bir vefasıza kahredenlere Unutulup terkedilenlere Şarkım nasihat olsun sizlere Yalanmış dillerdeki şarkılar Gözler yaşartan sisli anılar Aşk üstüne yazılan romanlar Yalan yalan yalanmış