Ömür Göksel

Bir yaprak dökümüdür,dört bir yandan Bir dostun seninle ağlamış,seninle gülmüş Bir dostun seninle ağlamış,gülmüş Bir sabah gazeteyi açarsın ki Ölmüş *** Ha üç gün önce ha beş gün sonra Saatin çalınca,gelince sıran Nasıl yaşadıysa habersiz Nasıl öldüyse bunca insan X2 *** Bir kaç bahar,bir o kadar kış mevsimi Ömürdür bu,ömürdür kısa Kısmet ne kadarsa Yatakta mı,yavaşca Sokakta mı ansızın Yatakta mı,yavaşca Sokakta mı ansızın *** Ha üç gün önce ha beş gün sonra Saatin çalınca,gelince sıran Nasıl yaşadıysa habersiz Nasıl öldüyse bunca insan X2