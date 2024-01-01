Ha Üç Gün Önce Ha Bes Gün Sonra(1975) Şarkı Sözleri
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Ömür Göksel
Ha Üç Gün Önce Ha Bes Gün Sonra(1975)
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Bir yaprak dökümüdür,dört bir yandan
Bir dostun seninle ağlamış,seninle gülmüş
Bir dostun seninle ağlamış,gülmüş
Bir sabah gazeteyi açarsın ki
Ölmüş
***
Ha üç gün önce ha beş gün sonra
Saatin çalınca,gelince sıran
Nasıl yaşadıysa habersiz
Nasıl öldüyse bunca insan X2
***
Bir kaç bahar,bir o kadar kış mevsimi
Ömürdür bu,ömürdür kısa
Kısmet ne kadarsa
Yatakta mı,yavaşca
Sokakta mı ansızın
Yatakta mı,yavaşca
Sokakta mı ansızın
***
Ha üç gün önce ha beş gün sonra
Saatin çalınca,gelince sıran
Nasıl yaşadıysa habersiz
Nasıl öldüyse bunca insan X2