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7/24 Dinle Ömürlük Şarkılar

Ömürlük Şarkılar Şarkı Sözleri

Ömür Göksel Ömürlük Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Göksel Ömürlük Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ömürlük Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Göksel

Ömür Göksel

Ömürlük Şarkılar

  • Hey Yıllar

  • Anlatamam

  • Baş Harfi Ben

  • Ben Böyleyim

  • Eski Fotoğraflar

  • Kaybolan Yıllar

  • Memleketim

  • Sensiz Yıllarda

  • Sevdim Seni Bir Kere

  • Son Mektup

  • Söyleyemedim

  • Yıllar Sonra

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