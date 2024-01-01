Ömür Göksel

Yorgun ve öksüz İskanbul Döndüm sana yıllar sonra Doğduğum o toprağıma *** Düşlediğim şehir bu değildi Bir zamanlar bu kent yemyeşildi Vurgundum ezelden beri Çok çektim ben hasretini Bir vapurun dumanı hıçkırıyor Geri verin bana o şehrimi *** Üzgün ve öksüz İstanbul Anam yatar toprağında Neden yabancısın bana? *** Köprüde bir adam balık tutar Limanda martılar mahzun bakar Gerçek İstanbul'lu ağlar Haykırır çaresizliği Hala içimde son bir ümit var Döner mi o canım şehrim geri? Ecdadımın kemikleri sızlar Tarih, tarih buna şaşkın, buruk bakar Gerçek İstanbul'lu ağlar Haykırır çaresizliği Hala içimde son bir ümit var Döner mi o canım şehrim geri?