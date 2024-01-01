Öksüz İstanbul Şarkı Sözleri
Ömür Göksel Öksüz İstanbul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Göksel Öksüz İstanbul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öksüz İstanbul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Göksel
Öksüz İstanbul
Tüm Şarkıları
-
Yorgun ve öksüz İskanbul
Döndüm sana yıllar sonra
Doğduğum o toprağıma
***
Düşlediğim şehir bu değildi
Bir zamanlar bu kent yemyeşildi
Vurgundum ezelden beri
Çok çektim ben hasretini
Bir vapurun dumanı hıçkırıyor
Geri verin bana o şehrimi
***
Üzgün ve öksüz İstanbul
Anam yatar toprağında
Neden yabancısın bana?
***
Köprüde bir adam balık tutar
Limanda martılar mahzun bakar
Gerçek İstanbul'lu ağlar
Haykırır çaresizliği
Hala içimde son bir ümit var
Döner mi o canım şehrim geri?
Ecdadımın kemikleri sızlar
Tarih, tarih buna şaşkın, buruk bakar
Gerçek İstanbul'lu ağlar
Haykırır çaresizliği
Hala içimde son bir ümit var
Döner mi o canım şehrim geri?