Ömür Göksel

Sevdim Seni Bir Kere sevdim seni bir kere başkasını sevemem deli diyorlar bana desinler değişemem daha yolun başındasın değişirsin diyorlar oysa sana çıkıyor,bildiğim bütün yollar sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir bazen küçük bir an için ömür bile verilir

Baş Harfi Ben Gidince anlıyorum her şeyini özlüyorum Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum Gün bir'den beri kaç kere vuruluyorum Birdenbire Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün biri kırılır çok.. Adı lazım değil baş harfi ben Festival gibisin katılmak istiyorum Önlerden yer kapıp Gözünü kalbime bekliyorum Asaletinin bedeli, Çok kölen var belli biri Hem biraz deli azdan çok da serseri Adı lazım değil baş harfi ben

Ben Böyleyim Üzgünüm acı sözlerim için Üzgünüm seni kırdığım için Haklısın bana darılsan bile Beni terketsen bile Ne yapayım ben böyleyim Üzgünüm bütün olanlar için Üzgünüm mutlu yıllarım için Aşkımız şüphesiz olmalıydı Lekesiz olmalıydı Affedemem ben böyleyim İster vur ister okşa İster tut ister yolla İster sev ister zorla Ben böyleyim

Hey Yıllar Yine gece ve ben başbaşayım anılarla Beyaz bir kuş öyle canlı yine düşlerimde *** Hey yıllar yenilmedim size Umutlarım yine aynı Sessizlik geceyi sarsa da Her gün bir yarın var ya *** Hey yıllar yenilmedim size Rüyalarım yine aynı Bir tutku yaşıyorum yine Aynı telaş içimde *** Bilmez kimse nasıl geldi geçti yalnızlıklar Kolay mıydı sanki silip atmak korkuları ** Hey yıllar yenilmedim size Benim için bahar aynı Aynı o ılık rüzgar Yine esiyor ellerimde *** Hey yıllar yenilmedim size Hatalarım bile aynı Hep aynı sevgiye hasretim Duygularım hep aynı *** Bilmez kimse nasıl zordu günler zaman zaman Uçup gitti hayat yavaş yavaş avuçlarımdan *** Hey yıllar yenilmedim size Benim için bahar aynı Aynı o ılık rüzgar Yine esiyor ellerimde *** Hey yıllar yenilmedim size Hatalarım bile aynı Hep aynı sevgiye hasretim Duygularım hep aynı

Kaybolan Yıllar Dönüşü yok beraberce karar verdik ayrılmaya Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya Şimdi artık gözyaşların gereksiz akmamalı Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler X 2 Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok

Sensiz Yıllarda Yağmurlu bir gündü Tıpkı bugün gibi Kaybetmiştim seni Taştı gözyaşım Karıştı yağmura *** Bensizdin yıllarca Sen neyi aradın Sevgiyi buldun mu Yabancı kollarda Mutlu oldun mu *** Sensiz yıllarda yaşadım sanma Sensiz yıllarda unutmadım seni Sensiz yıllarda belki arar da Sorarsın diye avunmadım

Son Mektup Yazdığın son mektup şu an elimde Okuyup ağlıyorum her kelimede Demek ki yalanmış aşkın sevgin de Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu? Yazdığın son mektup şu an elimde Okuyup ağlıyorum her kelimede Demek ki yalanmış aşkın sevgin de Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu? Teselli artık neyi değiştirir ki Elinle kabrimi kazdın demek ki Ben zaten dünyada gün görmedim ki Son darbeyi vurdun bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla Demek ki sevenler böyle yanarmış Tanrının verdiği canı kul alırmış Benim kaderimde de ayrılmak varmış Her şeyi anladım bu son mektupla Demek ki sevenler böyle yanarmış Tanrının verdiği canı kul alırmış Benim kaderimde de ayrılmak varmış Her şeyi anladım bu son mektupla Teselli artık neyi değiştirir ki Elinle kabrimi kazdın demek ki Ben zaten dünyada gün görmedim ki Son darbeyi vurdun bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla