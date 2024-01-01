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Yeni Şarkı Sözleri

Ömür Göksel Yeni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömür Göksel Yeni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömür Göksel

Ömür Göksel

Yeni

  • Sevemem Artık

  • İstiklal

  • Toz

  • İstiklal (Buddha Version)

  • İstiklal (Go Disco)

  • İstiklal (Karaoke)

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