Ömür Göksel

Sevemem Artık Sana bağlandım yollara düştüm Gitme seninle gelemem artık Sana bağlandım yollara düştüm Gitme seninle gelemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Acısı tarifsiz hallere düştüm Senden başkasının olamam artık Acısı tarifsiz hallere düştüm Senden başkasının olamam artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun Eşe dosta sen beni soruyormuşsun Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun Eşe dosta sen beni soruyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Geri dön sevgine dualar edip Tanrıya yalvarıp ağlıyormuşsun Teselliyi içkilerde buluyormuşsun Kadeh diplerinde beni arıyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Eski resmime bakıp her gece Beni hatırlayıp ağlıyormuşsun Aşkınla beni bin parçaya böldün Daha bundan küçük olamam artık Aşkınla beni bin parçaya böldün Daha bundan küçük olamam artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık

İstiklal Tam yılın aşk aylarında İstiklal barlarında Her gece coşarken *** Tüm sıkı dostlar yanımda Boş kadehler masamda Dolarken, taşarken *** Onu gördüm karşımda Bir edepsiz merhaba Geldi ve ansızın oturdu inadına *** Bir of çekip Allah dedim Böylesini ben hiç görmedim Diğerleri sadece sevebilir ama Bense uğruna ölebilirim *** Bir ah çekip dünya dedim Bu gece bana dar mı her yerin Gözlerime baksan İnanacaksan Söyle rakı rakı rakı rakı büyük

Toz Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim İçine aşk yazılmış sözlerin üstünü çizdim Dokunur her sarı sayfa O benim olmadı asla Anlamadan yazılmış bir roman oldu sevda *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim İçine adı yazılmış sözlerin altını çizdim Dokunur her sarı sayfa O beni bilmedi asla Anlamadan okunmuş bir roman oldu sevda *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok

