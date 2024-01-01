Ömürlük Şarkılar Şarkı Sözleri
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Ömür Göksel
Ömürlük Şarkılar
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Yazdığın son mektup şu an elimde
Okuyup ağlıyorum her kelimede
Demek ki yalanmış aşkın sevgin de
Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu?
Yazdığın son mektup şu an elimde
Okuyup ağlıyorum her kelimede
Demek ki yalanmış aşkın sevgin de
Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu?
Teselli artık neyi değiştirir ki
Elinle kabrimi kazdın demek ki
Ben zaten dünyada gün görmedim ki
Son darbeyi vurdun bu son mektupla
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
Demek ki sevenler böyle yanarmış
Tanrının verdiği canı kul alırmış
Benim kaderimde de ayrılmak varmış
Her şeyi anladım bu son mektupla
Demek ki sevenler böyle yanarmış
Tanrının verdiği canı kul alırmış
Benim kaderimde de ayrılmak varmış
Her şeyi anladım bu son mektupla
Teselli artık neyi değiştirir ki
Elinle kabrimi kazdın demek ki
Ben zaten dünyada gün görmedim ki
Son darbeyi vurdun bu son mektupla
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
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Gidince anlıyorum her şeyini özlüyorum
Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum
Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum
Gün bir'den beri kaç kere vuruluyorum
Birdenbire
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün
Biri üzülür çok
Hayatının tümü oldun
Gecelerine gün gibi doğdun
Gidersen bir gün biri kırılır çok..
Adı lazım değil baş harfi ben
Festival gibisin katılmak istiyorum
Önlerden yer kapıp
Gözünü kalbime bekliyorum
Asaletinin bedeli,
Çok kölen var belli biri
Hem biraz deli azdan çok da serseri
Adı lazım değil baş harfi ben
-
Üzgünüm acı sözlerim için
Üzgünüm seni kırdığım için
Haklısın bana darılsan bile
Beni terketsen bile
Ne yapayım ben böyleyim
Üzgünüm bütün olanlar için
Üzgünüm mutlu yıllarım için
Aşkımız şüphesiz olmalıydı
Lekesiz olmalıydı
Affedemem ben böyleyim
İster vur ister okşa
İster tut ister yolla
İster sev ister zorla
Ben böyleyim
-
-
Yine gece ve ben başbaşayım anılarla
Beyaz bir kuş öyle canlı yine düşlerimde
***
Hey yıllar yenilmedim size
Umutlarım yine aynı
Sessizlik geceyi sarsa da
Her gün bir yarın var ya
***
Hey yıllar yenilmedim size
Rüyalarım yine aynı
Bir tutku yaşıyorum yine
Aynı telaş içimde
***
Bilmez kimse nasıl geldi geçti yalnızlıklar
Kolay mıydı sanki silip atmak korkuları
**
Hey yıllar yenilmedim size
Benim için bahar aynı
Aynı o ılık rüzgar
Yine esiyor ellerimde
***
Hey yıllar yenilmedim size
Hatalarım bile aynı
Hep aynı sevgiye hasretim
Duygularım hep aynı
***
Bilmez kimse nasıl zordu günler zaman zaman
Uçup gitti hayat yavaş yavaş avuçlarımdan
***
Hey yıllar yenilmedim size
Benim için bahar aynı
Aynı o ılık rüzgar
Yine esiyor ellerimde
***
Hey yıllar yenilmedim size
Hatalarım bile aynı
Hep aynı sevgiye hasretim
Duygularım hep aynı
-
Dönüşü yok beraberce karar verdik ayrılmaya
Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya
Şimdi artık gözyaşların gereksiz akmamalı
Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya
Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok
Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok
Gel bunları bırakalım artık bir tarafa
Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler X 2
Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler
Şimdi bana yeniden ister misin deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok
Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok
Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok
Gel bunları bırakalım artık bir tarafa
Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok
-
-
Yağmurlu bir gündü
Tıpkı bugün gibi
Kaybetmiştim seni
Taştı gözyaşım
Karıştı yağmura
***
Bensizdin yıllarca
Sen neyi aradın
Sevgiyi buldun mu
Yabancı kollarda
Mutlu oldun mu
***
Sensiz yıllarda yaşadım sanma
Sensiz yıllarda unutmadım seni
Sensiz yıllarda belki arar da
Sorarsın diye avunmadım
-
sevdim seni bir kere
başkasını sevemem
deli diyorlar bana
desinler değişemem
daha yolun başındasın
değişirsin diyorlar
oysa sana çıkıyor,bildiğim bütün yollar
sevgi anlaşmak değildir
nedensiz de sevilir
bazen küçük bir an için
ömür bile verilir
-
Düslerde sevdim seni söyleyemedim
Sessiz öptüm nefesini söyleyemedim
***
Sana ben siirler sözler büyüttüm
Sana ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummali gizler büyüttüm
Söyleyemedim
***
Sarkilar yazdim sana okuyamadim
Şiirler yazdım sana okuyamadım
Hep yanimdaydin oysa dokunamadim
***
Sana ben siirler sözler büyüttüm
Sana ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummali gizler büyüttüm
Söyleyemedim
-